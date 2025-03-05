Генпрокуратура взяла на себя расследование дела о перелетах Кариньша

Согласно решению старшего прокурора, уголовное дело изъято у следственного органа и передано в ведение прокуратуры. Теперь прокурору предстоит определить дальнейшие процессуальные действия и решить, каким образом будет завершено расследование.

"Если прокурор увидит основания, он сам примет решение, когда и кому предъявлять обвинение", - подчеркнул Стуканс.

Такое решение принято, поскольку год, выделенный на следствие, был достаточным сроком для расследования. По словам Стуканса, следственные органы выполнили все необходимые действия, и дополнительных вопросов по делу больше не возникало.

"Если все следственные мероприятия завершены, то, в соответствии с законом, прокурор принимает решение о судьбе уголовного дела", - добавил он.

На данный момент ни одному лицу обвинения не предъявлены. Стуканс не стал уточнять возможные сроки предъявления обвинений. Ранее в СМИ сообщалось, что право на защиту в этом деле получили несколько бывших сотрудников Государственной канцелярии, в том числе экс-директор канцелярии Янис Цицковскис.