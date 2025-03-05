Генеральная прокуратура Латвии приняла решение забрать у Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) уголовное дело о возможной растрате бюджетных средств, связанной с использованием чартерных рейсов для служебных командировок бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"), сообщил в среду журналистам генеральный прокурор Юрис Стуканс.
Генпрокуратура взяла на себя расследование дела о перелетах Кариньша
Согласно решению старшего прокурора, уголовное дело изъято у следственного органа и передано в ведение прокуратуры. Теперь прокурору предстоит определить дальнейшие процессуальные действия и решить, каким образом будет завершено расследование.
"Если прокурор увидит основания, он сам примет решение, когда и кому предъявлять обвинение", - подчеркнул Стуканс.
Такое решение принято, поскольку год, выделенный на следствие, был достаточным сроком для расследования. По словам Стуканса, следственные органы выполнили все необходимые действия, и дополнительных вопросов по делу больше не возникало.
"Если все следственные мероприятия завершены, то, в соответствии с законом, прокурор принимает решение о судьбе уголовного дела", - добавил он.
На данный момент ни одному лицу обвинения не предъявлены. Стуканс не стал уточнять возможные сроки предъявления обвинений. Ранее в СМИ сообщалось, что право на защиту в этом деле получили несколько бывших сотрудников Государственной канцелярии, в том числе экс-директор канцелярии Янис Цицковскис.
Как ранее сообщалось, в конце марта 2024 года Генеральная прокуратура возбудила и передала в KNAB уголовное дело о возможной растрате средств, связанной с использованием чартерных рейсов для командировок бывшего премьер-министра.
Проверка Генпрокуратуры выявила, что на специальные чартерные рейсы, организованные с 2021 по 2023 год, было потрачено больше средств, чем предусматривали контракты, заключенные с туристическими агентствами на организацию перелетов.
На основании этих данных прокурор принял решение возбудить уголовное дело по статье Уголовного закона о возможной растрате в крупном размере.
Согласно заключению Госконтроля, незаконные и экономически нецелесообразные решения, принятые при организации специальных рейсов для Кариньша, привели к неоправданным расходам в размере около 545 000 евро из бюджетов Латвии и Совета Европейского Союза.
Госконтроль отметил, что полученная в ходе аудита информация свидетельствует: в процессе принятия и реализации решений о специальных рейсах для зарубежных командировок участвовали как сам тогдашний премьер-министр Кариньш, так и его непосредственное окружение - Канцелярия премьер-министра и Государственная канцелярия. В то время канцелярию премьер-министра возглавлял нынешний депутат Сейма Янис Патмалниекс ("Новое Единство"), а Государственной канцелярией руководил Цицковскис.
Изначально, после разразившегося скандала вокруг полетов Кариньша, Цицковскис был временно отстранен от должности, а позже ушел из Государственной канцелярии.
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