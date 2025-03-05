В Сейме предложили запретить поездки в Россию и Беларусь некоторым работникам госуправления

Запрет на выезд из Латвии призван предотвратить или уменьшить угрозу национальной безопасности, исходящую от России и Беларуси, а также обеспечить безопасность и законные интересы работников государственного управления в условиях, когда возможности Латвии по защите своих граждан ограничены.

Запрет на поездки в Россию и Беларусь мог бы распространяться на лиц, получивших специальное разрешение на доступ к государственной тайне, ответственных за безопасность критической инфраструктуры, а также на лиц, работающих в министерствах обороны, внутренних дел и юстиции, учреждениях, подчиненных соответствующим министерствам или министрам, на военных объектах, в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, налоговой и таможенной полиции, и таможенных служащих Службы государственных доходов.

Запрет также коснется лиц, находящихся на дипломатической или консульской службе, сотрудников учреждений суда или прокуратуры.

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"Не секрет, что Россия и Беларусь усиливают разведывательные меры против Латвии и любой латвийский гражданин, пересекший их границы, полезен им для этих целей. Несмотря на четкие рекомендации Министерства иностранных дел и Службы государственной безопасности не ездить в Россию и Беларусь в интересах как национальной, так и личной безопасности, число выезжающих из страны растет", - сказал председатель Комиссии по национальной безопасности Айнар Латковскис ("Новое Единство").

Запрет также будет наложен на транзит через территорию России и Беларуси. Запрет не будет распространяться на случаи, когда выезд необходим в связи с выполнением служебных обязанностей или по гуманитарным соображениям и человек получил разрешение на временный выезд из Латвии.

Законопроект предусматривает, что нарушение запрета на выезд будет рассматриваться как основание для прекращения трудовых отношений с соответствующим лицом.

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