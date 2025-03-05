Ему прочат президентство в 2028-м. Чего ждать от Вэнса, который устроил перепалку с Зеленским

На микроуровне Джей Ди Вэнс, как член команды Трампа, поддерживает президента, но в долгосрочной перспективе ему самому могут пригодиться гарантии посерьезнее.

В США никто не может быть избран президентом более двух раз, а значит, это последний срок Дональда Трампа. И уже совсем скоро встанет вопрос о новом лидере республиканцев.

Фото: Drew Angerer/Getty Images

В этом году на конференции консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference, CPAC) — одном из крупнейших мероприятий для политиков, разделяющих консервативные ценности, а также их сторонников — участников спросили, кто должен возглавить партию в 2028 году. 61% присутствующих высказался за Вэнса.

Сам Джей Ди Вэнс не заявлял о намерении баллотироваться на пост президента — для этого еще слишком рано, но его имя всплывает в дискуссиях о будущем лидере республиканцев, и прямо сейчас он лидирует среди возможных кандидатов в президенты по данным букмекерских контор.

«Посмотрим, что будет в 2028 году. Я рассуждаю так: то, что будет лучшим вариантом для Америки, будет и лучшим вариантом для меня. А это значит, что в ближайшие три с половиной года нам предстоит хорошо поработать», — сказал Вэнс, когда его спросили о будущем.

В истории США более половины вице-президентов пытались занять главный пост страны, а у пятнадцати это даже получилось — правда, восемь человек получили должность в результате смерти своего предшественника.