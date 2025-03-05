Главное за 5 марта Продан Rimi, письмо Зеленского Трампу и "Оскар" едет в Латвию

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За рубежом:

Правоохранительные органы получили информацию о трех предполагаемых изнасилованиях во время студенческой вечеринки, которая проходила на пароме, следовавшем из Таллинна в Стокгольм, сообщают шведские и эстонские СМИ.

Президент США Дональд Трамп в обращении к обеим палатам Конгресса заявил, что получил "письмо" от президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот заявляет о готовности к мирным переговорам. По его словам, со стороны России также поступали "сильные сигналы" о готовности к миру.

Владимир Зеленский поручил украинским представителям получить от США официальную информацию о том, действительно ли те приостановили военную помощь Украине. Ранее об этом сообщили международные СМИ.

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Из-за того, что платежи от Российской Федерации не поступают, 3965 человек, проживающих в Эстонии, не получили часть пенсии. Эстония выполнила свои договорные обязательства, передав России список пенсионеров и соответствующие денежные средства, однако российский Пенсионный фонд до сих пор не смог осуществить банковские переводы, пишет Rus.Postimees.

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Белорусский диктатор Александр Лукашенко в интервью, опубликованном в среду, предложил организовать мирные переговоры между Россией и Украиной, в которых могли бы принять участие и представители США, сообщает AFP.

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