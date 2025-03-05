В среду, 5 марта, шведский концерн продал балтийскую сеть Rimi датской компании, а Rīgas satiksme меняет расписание давно привычных маршрутов. Художник Бректе прокомментировал начатый против него уголовный процесс, пенсионеров призывают активнее подавать налоговые декларации, а представители оператора электросетей объяснили скачок цен в феврале. Пожалуй, главная новость - возвращение создателей мультфильма "Поток" в Латвию с заветной статуэткой "Оскар". Кратко о всем, что случилось 5 марта - читайте в подборке от RUS TVNET!
Главное за 5 марта ⟩ Продан Rimi, письмо Зеленского Трампу и "Оскар" едет в Латвию
Новости Латвии:
Шведский концерн ICA Gruppen продает ритейлера Rimi Baltic датской розничной компании Salling Group, сказано в опубликованном заявлении концерна.
С 15 марта в Риге будут введены изменения в расписание движения 3-го, 4-го, 34-го, 37-го, 41-го и 52-го автобусов, а также 3-го троллейбуса, сообщили агентству LETA в Rīgas satiksme.
28 февраля портал Satori сообщил, что Государственная полиция после заявления нескольких депутатов Сейма от Национального объединения начала уголовный процесс против художника, ассоциированного профессора Латвийской академии художеств Кристиана Бректе за видео, размещенное в социальных сетях TikTok и Facebook. TVNET+ связался с Бректе, чтобы выяснить его мнение по поводу происходящего.
Прокуратура назначила мужчине общественные работы за распространение российских пропагандистских телеканалов, сообщает агентство LETA со ссылкой на прокуратуру.
Добровольно подать годовую декларацию о доходах и получить обратно переплаченные деньги могут не только работающие, но и пенсионеры, не состоящие в трудовых отношениях, сообщает Latvijas Avīze.
В феврале из-за низких температур стоимость электроэнергии выросла во всех странах Балтии, но в начале марта цены значительно снизились, сообщили агентству LETA представители оператора латвийской системы передачи электроэнергии AS Augstsprieguma tīkls (AST).
За рубежом:
Правоохранительные органы получили информацию о трех предполагаемых изнасилованиях во время студенческой вечеринки, которая проходила на пароме, следовавшем из Таллинна в Стокгольм, сообщают шведские и эстонские СМИ.
Президент США Дональд Трамп в обращении к обеим палатам Конгресса заявил, что получил "письмо" от президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот заявляет о готовности к мирным переговорам. По его словам, со стороны России также поступали "сильные сигналы" о готовности к миру.
Владимир Зеленский поручил украинским представителям получить от США официальную информацию о том, действительно ли те приостановили военную помощь Украине. Ранее об этом сообщили международные СМИ.
Из-за того, что платежи от Российской Федерации не поступают, 3965 человек, проживающих в Эстонии, не получили часть пенсии. Эстония выполнила свои договорные обязательства, передав России список пенсионеров и соответствующие денежные средства, однако российский Пенсионный фонд до сих пор не смог осуществить банковские переводы, пишет Rus.Postimees.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко в интервью, опубликованном в среду, предложил организовать мирные переговоры между Россией и Украиной, в которых могли бы принять участие и представители США, сообщает AFP.
Интересное чтиво:
"Поток" не имеет к Латвии отношения!", "Мультик делали в Бельгии!", "Латвия никак не участвовала в создании!"... Складывается ощущение, что в соцсетях разразилась целая кампания против мультфильма "Поток" и того, что его называют латвийским. Рассказываем, почему эти "претензии" не имеют под собой никакого основания.
Бескрайние цеха, дымящие трубы и грохот станков десятилетиями были частью латвийского пейзажа. В советские годы Латвия славилась "почти западным" качеством техники и машин, поставляя всему Союзу радиоприемники и телефоны, трамваи и микроавтобусы. Но уже в начале 90-х эта гигантская машина внезапно остановилась, оставив тысячи людей без работы, а экономику - без привычной опоры. TVNET+ уже разобрал, как советские заводы навсегда поменяли демографию и облик латвийских городов. Но почему заводы не смогли выжить в новой реальности? Был ли их крах неизбежен и чем Латвия заменила промышленность СССР?
Рижский тиктокер Андрей Чернуцкий давно уже приобрел невероятную популярность в соцсетях. Молодого человека легко узнают не только на улицах нашего города, но и по всей Латвии. Ранее его ролики публиковались под именем Андрейка Епта, но сейчас он сменил его на Эндрю Вейв. TVNET+ рассказывает, как происходила эта транcформация.
После пышной церемонии вручения премии "Оскар", где раздавались награды и переписывалась история, началось не менее долгожданное мероприятие - афтерпати Vanity Fair. Это вечер, когда звезды позволяют себе эксперименты, а дизайнеры демонстрируют свои самые смелые модные идеи. Если на красной ковровой дорожке преобладает классическая элегантность, то афтерпати - это место для сексуальных линий, прозрачных тканей и смелых силуэтов.
75-летняя Алла Пугачева поделилась свежими фото, сделанными 5 марта, в первое воскресенье весны, когда она отметила ежегодный праздник желтых цветов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!