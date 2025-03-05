Министр торговли США Говард Лютник в среду заявил в интервью Bloomberg Television, что в ближайшее время могут быть введены исключения из 25%-ных тарифов, которые президент Дональд Трамп применил к Канаде и Мексике.
Министр торговли США рассматривает исключения из тарифов для двух стран
По словам Лютника, Трамп готов пересмотреть свою тарифную политику и, возможно, освободить от импортных пошлин отдельные отрасли, такие как автомобильная промышленность.
Ранее сообщалось, что во вторник вступили в силу новые тарифы США: 25% - на импорт из Канады и Мексики, а также 20% - на импорт из Китая. В ответ Канада и Китай уже объявили о введении зеркальных пошлин, а Мексика планирует сделать официальное заявление в воскресенье.
После введения тарифов во вторник фондовые рынки по всему миру продемонстрировали снижение.
Уже во вторник в интервью телеканалу Fox Business Network Лютник допускал, что Трамп может пойти на небольшие уступки. Однако в тот же день, выступая в Конгрессе, президент США подтвердил свою решимость продвигать тарифную политику и объявил о планах с апреля ввести пошлины и на товары из других стран.
При этом Трамп попытался снизить опасения по поводу возможного негативного влияния тарифов на экономику. "Возможно, нам потребуется небольшой период адаптации", - заявил он.
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