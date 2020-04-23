Переменчивая погода может быть опасна: как укрепить иммунитет и бороться с простудой

Простуда, как правило, проходит без осложнений, длится семь дней, а у четверти больных она может длиться до двух недель. Чаще всего простужаются дети, что может быть связано с их слабой сопротивляемостью вирусам. Также простудой чаще болеют женщины, особенно в возрасте 20-30 лет.

Как правило, люди старше шестидесяти лет болеют простудой реже, чем раз в год. Если вы заболели, фармацевт Зане Мелберга рекомендует несколько методов борьбы с простудой:

Не выходить из дома с симптомами простуды или заболевания дыхательных путей, а самоизолироваться и наблюдать за своим состоянием здоровья, поручив близким или соседям покупку медикаментов и продуктов питания. Нужно учитывать, что и симптомы вируса Covid-19 обычно бывают легкими либо средней тяжести и затрагивают дыхательные пути, как и простуда, поэтому в случае подозрений нужно связаться со своим семейным врачом;

Уже при первых симптомах простуды рекомендуется пить много жидкости – по крайней мере 2-3 литра в день, особенно травяные чаи, которые борются с симптомами простуды: тимьян, плоды шиповника, листья малины, тысячелистник, липовый цвет. В теплый травяной чай рекомендуется добавлять имбирь, лимон и мед, а также варенье из черной смородины. Дополнительно рекомендуется принимать витамин С, который может помочь в процессе выздоровления;

При боли в горле эффективнее всего помогают специальные безрецептурные сосательные таблетки, в состав которых входят активные вещества, уменьшающие воспаление и боль. Их можно использовать и в антисептических целях. Чтобы активные вещества действовали, важно помнить, что между приемом лекарств и едой нужен перерыв (в течение 10-15 минут после приема лекарств не рекомендуется есть и пить);

В борьбе с кашлем можно использовать исландский мох - он смягчает сухой кашель. Для разжижения мокроты можно использовать натуральные экстракты – плюща или подорожника. Дополнительно нужно пить много воды, чтобы способствовать выводу мокроты из дыхательных путей;

Если простуда дополняется повышением температуры и головной болью, можно принимать горячий напиток с противопростудными веществами. О конкретном средстве следует проконсультироваться с фармацевтом.

В случае повышенной температуры с потоотделением и ломотой в костях, болью в груди, мышечной болью, затянувшимся кашлем (больше двух недель) необходима консультация врача. Вызванный простудой сухой кашель, как правило, длится не больше недели, поэтому важно проконсультироваться с врачом, если сухой кашель продолжается долго или сохраняется после того, как уменьшились основные симптомы простуды.



*По метеоновостям метеоролога Яниса Траллиса.