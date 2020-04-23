Переменчивая погода может быть опасна: как укрепить иммунитет и бороться с простудой

Для весны характерна переменчивая погода – после теплых и солнечных дней в конце марта и начале апреля в последние недели температура воздуха в Латвии значительно понизилась. Синоптики и в конце апреля прогнозируют рекорды холода*.
С холодными весенними ветрами и резкими изменениями температуры воздуха среди жителей Латвии снова стали актуальны простуды. О том, как уберечь себя от простуды и как победить ее, если все же случилось заболеть, рассказывает фармацевт Euroaptieka Зане Мелберга.
Врачи называют эту болезнь ОРЗ (острое респираторное заболевание), а в народе она называется просто простудой. Болезнь активизируется, когда наш организм хотя бы немного охлаждается, и вирусы, находящиеся на слизистой оболочке верхних дыхательных путей, размножаются и вызывают симптомы заболевания. Простуда обычно сопровождается головной болью, чиханием, заложенным носом, болью в горле, плохим самочувствием, усталостью и кашлем.
Подсчитано, что человек со средней продолжительностью жизни 75 лет в среднем переживает в своей жизни более 200 эпизодов простуды, которые длятся от двух до шести дней.
Независимо от сезона, иммунитет нужно укреплять круглый год. Особенно важно это сейчас, когда из-за эпидемии коронавируса мы работаем и учимся удаленно, а значит, меньше двигаемся, порой едим менее здоровую пищу, не получая в достаточном количестве витамины.
Фармацевт Зане Мелберга дает несколько советов о том, как укреплять иммунитет:
- Придерживайтесь здорового питания. Приемы пищи должны быть регулярными и здоровыми – организму следует получать необходимое количество белков, углеводов, жиров, клетчатки, витаминов и минералов. Если питание полноценное и сбалансированное, это укрепляет общее здоровье, в том числе иммунитет;
- Сбалансируйте режим работы и отдыха. Чтобы укрепить иммунитет, образ жизни должен быть здоровым, режим работы и отдыха – сбалансированным. Нужно обязательно уделять время отдыху и полноценному сну, потому что хронический недосып и истощение сил ослабляют иммунитет;
- Обеспечьте физическую активность. Важно обеспечить соответствующую физическую активность – это особенно важно для людей, проводящих много времени у компьютера и в непроветренных помещениях;
- Помните о регулярном проветривании помещений и увлажнении воздуха – это поможет улучшить микроклимат в помещениях. Если организм недостаточно обеспечивается кислородом, это ослабляет иммунитет и может способствовать восприимчивости к возбудителям простудных заболеваний;
- Принимайте комплекс мультивитаминов и минералов. В состав этих комплексов входят витамины C, A и D, способствующие нормальной работе иммунной системы. В свою очередь витамин B5 помогает уменьшить усталость, бессилие, поддерживать умственную трудоспособность. Входящие в комплекс цинк, селен, витамины C и E способствуют защите клеток от оксидативного стресса.
- Важно регулярно и в больших дозах принимать жирные кислоты omega 3. Самые важные из них - DHS (докосахексаеновая кислота) иEPS (эйкозанпентакарбоновая кислота). Они обеспечивают функции организма – иммунитет, помогают поддерживать в норме работу мозга, зрение и сердечную деятельность;
- Для профилактики простудных заболеваний нужно заботиться о слизистой оболочке носа, потому что болезнь распространяется в организме именно через дыхательные пути. Весной рекомендуется промывать и увлажнять слизистую 0,9%-ной морской водой. Дополнительно перед выходом на улицу можно намазать слизистую специальной мазью, задерживающей проникновение микробов и вирусов на слизистую оболочку носа.
Простуда, как правило, проходит без осложнений, длится семь дней, а у четверти больных она может длиться до двух недель. Чаще всего простужаются дети, что может быть связано с их слабой сопротивляемостью вирусам. Также простудой чаще болеют женщины, особенно в возрасте 20-30 лет.
Как правило, люди старше шестидесяти лет болеют простудой реже, чем раз в год. Если вы заболели, фармацевт Зане Мелберга рекомендует несколько методов борьбы с простудой:
- Не выходить из дома с симптомами простуды или заболевания дыхательных путей, а самоизолироваться и наблюдать за своим состоянием здоровья, поручив близким или соседям покупку медикаментов и продуктов питания. Нужно учитывать, что и симптомы вируса Covid-19 обычно бывают легкими либо средней тяжести и затрагивают дыхательные пути, как и простуда, поэтому в случае подозрений нужно связаться со своим семейным врачом;
- Уже при первых симптомах простуды рекомендуется пить много жидкости – по крайней мере 2-3 литра в день, особенно травяные чаи, которые борются с симптомами простуды: тимьян, плоды шиповника, листья малины, тысячелистник, липовый цвет. В теплый травяной чай рекомендуется добавлять имбирь, лимон и мед, а также варенье из черной смородины. Дополнительно рекомендуется принимать витамин С, который может помочь в процессе выздоровления;
- При боли в горле эффективнее всего помогают специальные безрецептурные сосательные таблетки, в состав которых входят активные вещества, уменьшающие воспаление и боль. Их можно использовать и в антисептических целях. Чтобы активные вещества действовали, важно помнить, что между приемом лекарств и едой нужен перерыв (в течение 10-15 минут после приема лекарств не рекомендуется есть и пить);
- В борьбе с кашлем можно использовать исландский мох - он смягчает сухой кашель. Для разжижения мокроты можно использовать натуральные экстракты – плюща или подорожника. Дополнительно нужно пить много воды, чтобы способствовать выводу мокроты из дыхательных путей;
- Если простуда дополняется повышением температуры и головной болью, можно принимать горячий напиток с противопростудными веществами. О конкретном средстве следует проконсультироваться с фармацевтом.
В случае повышенной температуры с потоотделением и ломотой в костях, болью в груди, мышечной болью, затянувшимся кашлем (больше двух недель) необходима консультация врача. Вызванный простудой сухой кашель, как правило, длится не больше недели, поэтому важно проконсультироваться с врачом, если сухой кашель продолжается долго или сохраняется после того, как уменьшились основные симптомы простуды.
*По метеоновостям метеоролога Яниса Траллиса.
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