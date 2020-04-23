Три наиболее распространенных аллергена вокруг нас. Как их избежать?

Весной – в марте наблюдаются аллергии, вызванные цветочной пыльцой с деревьев, в свою очередь в мае, июне и июле активизируются аллергии на различные травы и злаки, и, наконец, в августе и начале осени становятся актуальны аллергии, вызванные сорняками – крапивой или подорожником.

Симптомы аллергий, вызванных цветочной пыльцой, ощущаются в жаркую, сухую и ветреную погоду, поскольку создается движение цветочной пыльцы.

В такую погоду окна своего места жительства и автомашины рекомендуется держать закрытыми, чтобы не допустить проникновения аллергенов.

Как бороться с аллергией, вызванной цветочной пыльцой?

Лучше всего в сухие, ветреные дни оставаться в помещениях, особенно утром, когда концентрация цветочной пыльцы в воздухе особенно высока. Не проветривайте помещения, пользуйтесь кондиционерами воздуха.

Находясь на улице, используйте солнечные очки, в свою очередь после прогулки переоденьтесь, умойте лицо, вымойте волосы. Необходимо избегать скашивания травы или других садовых работ. Людям с аллергией на цветочную пыльцу следует отказаться от сушки белья на улице, в противном случае на одежде могут оказаться аллергены, которые могут попасть в помещение вместе с чистой одеждой. Между тем в автомобиле можно установить специальный фильтр, чтобы уменьшить проникновение цветочной пыльцы в салон автомашины.

Споры плесневого грибка

Плесневые грибки – микроорганизмы, которые чрезвычайно быстро распространяются с помощью спор. Они встречаются повсюду – и внутри помещений, и на улице, независимо от времени года.

В природе плесневые грибки могут находиться в кучах прелых листьев, в компосте, дровах, в заболоченных, влажных местах. Споры лучше всего растут и распространяются при достаточной влажности, в условиях переменчивой погоды. В помещениях плесневые грибки чаще всего встречаются в сырых подвалах, плохо проветриваемых помещениях.

В квартирах и домах они могут находиться на влажных стенах, особенно расположенных с северной стороны, которые в зимнее время быстрее остывают.

Часто плесень собирается за обоями, за деревянной отделкой, шкафами, на поверхности плиточной облицовки, а также в мягкой мебели, матрасах, коврах, книгах, одежде, цветочных горшках, кондиционерах воздуха. Важно обращать внимание, нет ли в вашем доме, офисе серых, черных или желтых пятен на стенах и нет ли запаха сырости.

Плесень в помещениях вредна для здоровья человека, поскольку вызывает как аллергические, так и токсические реакции, а также может провоцировать инфекции дыхательных путей.

Как бороться со спорами плесневого грибка?

В основе всего – качественная теплоизоляция помещений: хотя зона термического комфорта для каждого человека субъективна, температура воздуха в жилых помещениях и на кухне обычно составляет от 19°C до 22°C.

В свою очередь, для снижения уровня влажности в помещениях, белье рекомендуется сушить на улице или в сушильной машине. Если выстиранное белье развешивают в ванной комнате, то обязательно надо открыть окно или включить вентилятор. Надо помнить о регулярном проветривании помещений – чтобы избежать конденсации влаги в спальне, каждое утро надо открывать окно хотя бы на 15 минут, ведь с дыханием человека выделяется значительное количество влаги. Не желательно располагать мебель тесно к стене, следует обеспечивать циркуляцию воздуха.