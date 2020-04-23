Три наиболее распространенных аллергена вокруг нас. Как их избежать?

Заложенный нос, слезящиеся глаза и чихание – эти и еще некоторые симптомы могут свидетельствовать о находящихся поблизости аллергенах. В Латвии каждый четвертый житель испытывает аллергические реакции именно весной, поэтому в эту пору важно следить за своими привычками и окружающей средой, чтобы своевременно распознавать аллергены и избегать их.
Аллерголог LOR Klīnika Даце Карклиня и LG Electronics обобщили наиболее распространенные виды аллергенов и советы по снижению их влияния на организм человека.
Что такое аллергия?
Аллергия – это чрезмерная ответная реакция иммунной системы на обычно безвредные вещества из окружающей среды или аллергены.
Аллергены встречаются в окружающей среде и безвредны для людей, не обладающих чувствительностью к ним.
Наиболее широко распространены аллергические реакции на домашних пылевых клещей, споры плесневых грибков и цветочную пыльцу. Аллергия может проявляться в разных частях тела и выражается по-разному – заложенность носа, зудящие и воспаленные глаза, кашель, высыпания.
Домашний пылевой клещ
Примерно у 10% аллергических пациентов аллергию вызывают пылевые клещи. Вызванные ими аллергические проявления чаще всего наблюдаются ранней весной или в начале осени.
Пылевые клещи – это крошечные паукообразные организмы, которые невозможно разглядеть невооруженным глазом.
Они избегают света, поэтому прячутся в волокнах тканей матрасов, подушек, одеял, мягкой мебели, ковров, одежды и постельного белья, в мягких игрушках, автомобильных креслах.
Самые комфортные условия для пылевых клещей – теплая и влажная среда.
Они живут около месяца, и за время своей жизни самки откладывают примерно сто яиц, однако они не кусают и не являются переносчиками заболеваний. Домашние пылевые клещи питаются отмершими клетками эпидермиса человека, в свою очередь жидкость они получают, абсорбируя влагу из окружающей среды. Каждую ночь мы проводим несколько часов вместе с этими созданиями, поэтому симптомы аллергии усиливаются во время нахождения в местах, где бывает больше клещей.
Как бороться с домашним пылевым клещом?
Ежедневно проводите в квартире влажную уборку. Протирайте помещения и мебель влажной тряпкой, лучше всего – из микроволокна. Избегайте мягких напольных покрытий или ковров, заменив их линолеумом, ламинатом, плиткой или деревянными полами. В свою очередь мягкие игрушки, книги, газеты держите в закрытых шкафах, выдвижных ящиках.
Постельное белье необходимо стирать в горячей воде (выше 60°С), тщательно высушивая его в сушильной машине.
В таких случаях отлично подойдут стиральные машины с встроенной функцией пара, в которых имеется программа стирки AllergyCare, ликвидирующая 99,9% живых пылевых клещей и других аллергенов. Эта функция пара имеется и во многих сушильных машинах для белья с самоочищающимся конденсатором, собирающималлергены и пухв фильтре, и после сушки белья ничего не приходится чистить, экономится время.
Цветочная пыльца
Каждый четвертый страдающий аллергией человек в Латвии больше всего испытывает аллергические реакции весной, когда пробуждается природа – цветут деревья и разные растения. Цветочную пыльцу или клетки цветущих растений ветер разносит на расстояние вплоть до 400 километров. Чаще всего в начале весны аллергию вызывают береза, ольха и орешник, между тем реже ее вызывают растения с яркими цветами, например, розы или лилии.
Чем выше будет концентрация пыльцы в воздухе, тем сильнее будут проявления аллергии.
Весной – в марте наблюдаются аллергии, вызванные цветочной пыльцой с деревьев, в свою очередь в мае, июне и июле активизируются аллергии на различные травы и злаки, и, наконец, в августе и начале осени становятся актуальны аллергии, вызванные сорняками – крапивой или подорожником.
Симптомы аллергий, вызванных цветочной пыльцой, ощущаются в жаркую, сухую и ветреную погоду, поскольку создается движение цветочной пыльцы.
В такую погоду окна своего места жительства и автомашины рекомендуется держать закрытыми, чтобы не допустить проникновения аллергенов.
Как бороться с аллергией, вызванной цветочной пыльцой?
Лучше всего в сухие, ветреные дни оставаться в помещениях, особенно утром, когда концентрация цветочной пыльцы в воздухе особенно высока. Не проветривайте помещения, пользуйтесь кондиционерами воздуха.
Находясь на улице, используйте солнечные очки, в свою очередь после прогулки переоденьтесь, умойте лицо, вымойте волосы. Необходимо избегать скашивания травы или других садовых работ. Людям с аллергией на цветочную пыльцу следует отказаться от сушки белья на улице, в противном случае на одежде могут оказаться аллергены, которые могут попасть в помещение вместе с чистой одеждой. Между тем в автомобиле можно установить специальный фильтр, чтобы уменьшить проникновение цветочной пыльцы в салон автомашины.
Споры плесневого грибка
Плесневые грибки – микроорганизмы, которые чрезвычайно быстро распространяются с помощью спор. Они встречаются повсюду – и внутри помещений, и на улице, независимо от времени года.
В природе плесневые грибки могут находиться в кучах прелых листьев, в компосте, дровах, в заболоченных, влажных местах. Споры лучше всего растут и распространяются при достаточной влажности, в условиях переменчивой погоды. В помещениях плесневые грибки чаще всего встречаются в сырых подвалах, плохо проветриваемых помещениях.
В квартирах и домах они могут находиться на влажных стенах, особенно расположенных с северной стороны, которые в зимнее время быстрее остывают.
Часто плесень собирается за обоями, за деревянной отделкой, шкафами, на поверхности плиточной облицовки, а также в мягкой мебели, матрасах, коврах, книгах, одежде, цветочных горшках, кондиционерах воздуха. Важно обращать внимание, нет ли в вашем доме, офисе серых, черных или желтых пятен на стенах и нет ли запаха сырости.
Плесень в помещениях вредна для здоровья человека, поскольку вызывает как аллергические, так и токсические реакции, а также может провоцировать инфекции дыхательных путей.
Как бороться со спорами плесневого грибка?
В основе всего – качественная теплоизоляция помещений: хотя зона термического комфорта для каждого человека субъективна, температура воздуха в жилых помещениях и на кухне обычно составляет от 19°C до 22°C.
В свою очередь, для снижения уровня влажности в помещениях, белье рекомендуется сушить на улице или в сушильной машине. Если выстиранное белье развешивают в ванной комнате, то обязательно надо открыть окно или включить вентилятор. Надо помнить о регулярном проветривании помещений – чтобы избежать конденсации влаги в спальне, каждое утро надо открывать окно хотя бы на 15 минут, ведь с дыханием человека выделяется значительное количество влаги. Не желательно располагать мебель тесно к стене, следует обеспечивать циркуляцию воздуха.
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