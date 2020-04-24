Вс, 26.04.2020
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  • В Москве разрешили лечить коронавирус с помощью плазмы выздоровевших людей. Это правда помогает?

В Москве разрешили лечить коронавирус с помощью плазмы выздоровевших людей. Это правда помогает?
Разбор

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Зачем вообще это нужно?

ФОТО: pexels.com/Gustavo Fring

Что случилось?

В Москве разрешили лечить коронавирус с помощью плазмы, сданной выздоровевшими пациентами. Плазма — это кровь, лишенная всех клеток: эритроцитов, лейкоцитов и прочих. По объему она составляет примерно половину всей крови.

1 апреля 2020 года департамент здравоохранения Москвы выпустил приказ № 325 "О внедрении технологии использования свежезамороженной плазмы от доноров — реконвалесцентов COVID-19". К 20 апреля, по данным властей, плазму сдали 60 человек.

Согласно этому приказу, лечиться донорской плазмой имеет смысл людям с тяжелым течением COVID-19. За один курс рекомендуется переливать от 300 до 4800 миллилитров плазмы, по 20 мл/кг в сутки, всего — не более 2000 миллилитров. Это довольно много, но уменьшать объем переливаемой плазмы нельзя — иначе для борьбы с вирусом антител может просто не хватить.

  1. Что случилось? 
  2. Зачем вообще это нужно?
  3. Как работает донорская плазма?
  4. Донорской плазмой когда-нибудь что-нибудь лечили?
  5. Помогло?
  6. А при лечении COVID-19 донорская плазма эффективна?
  7. Так значит, плазма эффективна!
  8. Такое лечение безопасно?
  9. Сдавать плазму обязательно?
  10. Сдать плазму может любой, кто переболел?
  11. Как происходит сдача?
  12. А тяжелые нежелательные реакции бывают?
  13. Где можно сдать донорскую плазму, если я уже переболел?
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Зачем вообще это нужно?

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