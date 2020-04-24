В Москве разрешили лечить коронавирус с помощью плазмы выздоровевших людей. Это правда помогает?
Что случилось?
В Москве разрешили лечить коронавирус с помощью плазмы, сданной выздоровевшими пациентами. Плазма — это кровь, лишенная всех клеток: эритроцитов, лейкоцитов и прочих. По объему она составляет примерно половину всей крови.
1 апреля 2020 года департамент здравоохранения Москвы выпустил приказ № 325 "О внедрении технологии использования свежезамороженной плазмы от доноров — реконвалесцентов COVID-19". К 20 апреля, по данным властей, плазму сдали 60 человек.
Согласно этому приказу, лечиться донорской плазмой имеет смысл людям с тяжелым течением COVID-19. За один курс рекомендуется переливать от 300 до 4800 миллилитров плазмы, по 20 мл/кг в сутки, всего — не более 2000 миллилитров. Это довольно много, но уменьшать объем переливаемой плазмы нельзя — иначе для борьбы с вирусом антител может просто не хватить.
- Что случилось?
- Зачем вообще это нужно?
- Как работает донорская плазма?
- Донорской плазмой когда-нибудь что-нибудь лечили?
- Помогло?
- А при лечении COVID-19 донорская плазма эффективна?
- Так значит, плазма эффективна!
- Такое лечение безопасно?
- Сдавать плазму обязательно?
- Сдать плазму может любой, кто переболел?
- Как происходит сдача?
- А тяжелые нежелательные реакции бывают?
- Где можно сдать донорскую плазму, если я уже переболел?