В Москве разрешили лечить коронавирус с помощью плазмы выздоровевших людей. Это правда помогает?

Согласно этому приказу, лечиться донорской плазмой имеет смысл людям с тяжелым течением COVID-19. За один курс рекомендуется переливать от 300 до 4800 миллилитров плазмы, по 20 мл/кг в сутки, всего — не более 2000 миллилитров. Это довольно много, но уменьшать объем переливаемой плазмы нельзя — иначе для борьбы с вирусом антител может просто не хватить.