Парень дважды попался за превышение скорости. Во второй раз - еще и с промилле

К тому же, во второй раз молодой человек не только превысил скорость, но и "из-за грусти после ссоры с подругой" сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В первый раз сотрудники Госполиции заметили нарушающего скоростной режим водителя BMW около 15.00 во время повседневного патрулирования. Молодой человек 1997 года рождения ехал со скоростью 99 км/час в то время, как разрешенная скорость составляла 50 км/час.

По словам Васкане, водитель сказал, что "немного нажал педаль газа, но не хотел нарушать скоростной режим".

Ему составили протокол и применили административное наказание в виде денежного штрафа в размере 300 евро. Стоит отметить, что молодой человек и ранее попадал в поле зрения полиции за подобные нарушения.

Вечером того же дня, незадолго до 18.00, была получена информация о том, что из Гулбене в направлении Алуксне, возможно, в состоянии алкогольного опьянения, агрессивно едет автомобиль марки BMW. Также была известна информация о государственном номере автомобиля. Полиция отправилась проверить полученные сведения.

Вскоре на отрезке шоссе Литене - Алуксне водителя BMW остановили за превышение скорости. Там, где можно было ехать со скоростью 90 км/час, он ехал 147 км/час.

Проверив водителя, выяснилось, что он сел за руль автомобиля пьяным - "трубочка" показала 2,17 промилле.

В свое оправдание молодой человек рассказал, что поссорился с подругой, поэтому немного выпил. По его словам, он не хотел нарушать скоростной режим.

Полиция напоминает, употребление алкоголя несовместимо с вождением автомобиля! Будьте ответственны по отношению к себе и окружающим!