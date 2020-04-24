Призывают помочь студентам-иностранцам. Им нечего есть

Сурутхи и Канон - студенты РТУ из Индии, в Латвии учатся первый год. Они планировали найти работу, чтобы не нужно было просить о помощи родителей, но не успели.

Студенты говорят, что их родители, ввиду тотального карантина в Индии, тоже испытывают трудности и не могут выслать деньги своим детям.

Как сообщает телеканал TV3, даже те студенты, которые работали, сейчас остаются без средств к существованию - местные предприниматели, сокращая штат сотрудников, предпочитают оставлять на работе латвийцев.

Сани Мотвани - владелец ресторана Indian Radža помогает студентам из Индии уже примерно месяц. Он выдает им рис, чечевицу и другие продукты с большим сроком хранения, а также предметы первой необходимости.

По словам представителя общественной организации Makeroom Мика Круминьша, обращений за помощью очень много, но ресурсы ограничены. Продуктов на всех не хватает - организация обращалась за поддержкой в ряд торговых сетей, но получила отказ. Микс надеется на поддержку неравнодушных людей, которые готовы помочь попавшим в сложное положение иностранным студентам.

Видео: сюжет TV3 о попавших в сложное положение иностранных студентах