Неофициально: пособие безработным может быть увеличено

Комиссия сейма по социальным делам в пятницу, 24 апреля, поддержала в первом чтении законопроект, который предусматривает, что пособие составит 130 евро. Однако, по информации LETA, могут быть внесены коррекции и пособие составит 180 евро.

В пятницу комиссия договорилась признать законопроект срочным, что дает возможности принять его в этот же день. Увеличение размера пособия до 180 евро могут предложить в последнем чтении.

Ранее сообщалось, что Минблаг предложил выплачивать пособие для поддержки безработным, если по окончанию срока получения пособия по безработице (8 месяцев), человек не нашел работу и не ведет хоздеятельность. Сообщалось, что размер поддержки не превысит 130 евро.

Стоит отметить, что ранее принято решение и о том, что минимальный размер пособия за простой установлен в размере 180 евро, его будут платить и предприятиям, которые не соответствуют критериям, в четверг на пресс-конференции заявила Министр благосостояния Рамона Петравича.