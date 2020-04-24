Пт, 24.04.2020
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Неофициально: пособие безработным может быть увеличено

Деньги. Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

Максимальный объем пособия по поддержке безработных может составить 180 евро, вместо ранее предложенных 130 евро, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA. 

Комиссия сейма по социальным делам в пятницу, 24 апреля, поддержала в первом чтении законопроект, который предусматривает, что пособие составит 130 евро. Однако, по информации LETA, могут быть внесены коррекции и пособие составит 180 евро.

В пятницу комиссия договорилась признать законопроект срочным, что дает возможности принять его в этот же день. Увеличение размера пособия до 180 евро могут предложить в последнем чтении. 

Ранее сообщалось, что Минблаг предложил выплачивать пособие для поддержки безработным, если по окончанию срока получения пособия по безработице (8 месяцев), человек не нашел работу и не ведет хоздеятельность. Сообщалось, что размер поддержки не превысит 130 евро. 

Стоит отметить, что ранее принято решение и о том,  что минимальный размер пособия за простой установлен в размере 180 евро, его будут платить и предприятиям, которые не соответствуют критериям, в четверг на пресс-конференции заявила Министр благосостояния Рамона Петравича.

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