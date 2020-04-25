Как реставрируют петушка со шпиля собора Св. Иакова
В начале апреля со шпиля католического собора Святого Иакова, основанного 800 лет назад, для реставрации сняли петушка. Как происходит процесс реставрации? Смотрите фото и видео.
В 1982 году на шпиле был установлен новый позолоченный петушок весом 43,7 килограмма. Петушок, который стоял до этого - украшал шпиль несколько столетий.
Реставраторы говорят, что самый большой ущерб позолоте петушка причиняют птицы, которые любят все блестящее, а также кислотные дожди.
Над обновлением петушка работает команда реставраторов и кузнец. Петушка вернут на шпиль в начале мая.
Видео: сюжет TV3 о процессе реставрации петушка
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