Сб, 25.04.2020
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Как реставрируют петушка со шпиля собора Св. Иакова
Фото, видео

Процесс реставрации

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В начале апреля со шпиля католического собора Святого Иакова, основанного 800 лет назад, для реставрации сняли петушка. Как происходит процесс реставрации? Смотрите фото и видео. 

В 1982 году на шпиле был установлен новый позолоченный петушок весом 43,7 килограмма. Петушок, который стоял до этого - украшал шпиль несколько столетий. 

Реставраторы говорят, что самый большой ущерб позолоте петушка причиняют птицы, которые любят все блестящее, а также кислотные дожди.

Над обновлением петушка работает команда реставраторов и кузнец.  Петушка вернут на шпиль в начале мая. 

ФОТО: LETA

Глава Латвийской римско-католической церкви Збигнев Станкевич в мастерской, где реставрируют петушка

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Глава Латвийской римско-католической церкви Збигнев Станкевич в мастерской, где реставрируют петушка. Работы по металлу выполняет кузнец Петерс Корольс.

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Видео: сюжет TV3 о процессе реставрации петушка 

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