Как реставрируют петушка со шпиля собора Св. Иакова

В 1982 году на шпиле был установлен новый позолоченный петушок весом 43,7 килограмма. Петушок, который стоял до этого - украшал шпиль несколько столетий.

Реставраторы говорят, что самый большой ущерб позолоте петушка причиняют птицы, которые любят все блестящее, а также кислотные дожди.

Над обновлением петушка работает команда реставраторов и кузнец. Петушка вернут на шпиль в начале мая.

ФОТО: LETA

Глава Латвийской римско-католической церкви Збигнев Станкевич в мастерской, где реставрируют петушка ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Глава Латвийской римско-католической церкви Збигнев Станкевич в мастерской, где реставрируют петушка. Работы по металлу выполняет кузнец Петерс Корольс. ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Видео: сюжет TV3 о процессе реставрации петушка