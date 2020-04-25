Союз работников театра: скоро у многих из нас совсем не будет денег

По ее словам, сейчас происходит обмен идеями между представителями творческих отраслей и Министерством культуры.

"В ближайшее время число представителей отрасли культуры, оставшихся без средств к существованию, будет очень большим. Нужно будет принять решение о том, подавать ли им заявки на получение статуса безработных или все же предоставить пособия, чтобы они продолжали работать. Это важные решения, которые нужно принять по возможности быстрее", - сказала Шилиня-Гайсминя.

Принятое правительством во вторник решение о том, что на пособие за простой смогут претендовать также самозанятые лица, которые на неполную ставку заняты педагогической или творческой работой, представитель ЛСРТ названа очень важным.

"Многие актеры, сценографы работают как учителя или преподаватели в школах, Латвийском колледже культуры Академии культуры, региональных художественных школах. Также многие руководят любительскими театрами. Эта нагрузка невелика и доход от нее в месяц может составлять около 160 евро. На эти деньги, конечно, нельзя прожить. Однако именно по этой причине самозанятые коллеги не могли претендовать на пособия за простой", - пояснила Шилиня-Гайсминя.

Она отметила, что многие занятые в сфере культуры люди работают во многих местах одновременно, что привело к огромным проблемам во время чрезвычайного положения, когда были обнародованы условия для получения пособий за простой.

Шилиня-Гайсминя подчеркнула, что как только представители творческих объединений или негосударственных организаций в области культуры узнают о проблемах, с которыми сталкиваются их коллеги, они стараются сразу же передать эту информацию министерству.