Современные автомобили плохо держатся на грунтовой дороге. Почему?

"Современные шины становятся одинаковыми, гладкими и с прямыми бороздами. Они очень хороши на асфальте, на брусчатке. Но, если часто приходится передвигаться по грунтовому покрытию, стоит искать что-то более грубое", - рассказывает директор Autoriepu nams Оскар Крампанс.

Самым простым решением было бы ездить на зимних и внесезонных шинах, так как у них грубый и глубокий протектор. Однако нужно считаться с тем, что такая покрышка, скорее всего, быстрее сотрется, так как у зимних шин более мягкий состав резины.

Всесезонные шины тверже. Не зря их как оригинальное оборудование устанавливают на многие кроссоверы. Однако здесь другая беда - хорошие всесезонные шины - недешевы, и все-таки это компромисс.

Если выбирать шины, которые больше задуманы для грунтовых дорог, то нужно считаться, что показатели экономии топлива станут немного ниже.

ФОТО: скриншот видео

Индустрию шин нисколько не заботит то, что в Латвии довольно много грунтовых дорог, что для одних - повседневная жизнь, а для других - возможность разогнаться в режиме ралли. Поэтому и шин, которые хорошо служили бы как на асфальте, так и на дороге с грунтовым покрытием, мало. По словам эксперта, такие шины уже почти не производятся, очень мало производителей, у которых они вообще остались.

В свое время на форумах появлялись сообщения, что на грунте якобы лучше держится летняя резина с направленным протектором, а не распространенные сейчас асимметричные рисунки. Но снова беда - таких летних шин также почти нет!

"Если когда-то были популярны шины с направленным протектором, то сейчас их очень-очень мало", - указывает Крампанс, добавляя, что для всесезонной резины такой протектор по-прежнему актуален.

ФОТО: скриншот видео

Посмотрим правде в глаза. Ни один производитель покрышек в мире не производит шины специально для легковых автомобилей, которые в повседневной жизни передвигаются по грунту. Поэтому нам приходится искать компромисс, и им будет покрышка с глубоким протектором и разделенным рисунком протектора. Такая шина будет немного тяжелее, однако она лучше держится на грунте и в случае, если начнется дождь.