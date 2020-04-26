Противоречивая информация о здоровье Ким Чен Ына: вплоть до сообщений о смерти

Напомним, ранее базируемое в Южной Корее издание Daily NK, посвященное тематике Северной Кореи, сообщило, что 12 апреля главе КНДР была сделана операция, связанная с сердечно-сосудистой системой. Она была произведена "в связи с чрезмерным курением, ожирением и переработкой", указало издание.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил журналистам, что Вашингтон пока не располагает данными о здоровье Ким Чен Ына, но внимательно следит за ситуацией.

В субботу, 25 апреля, агентство Reuters сообщило, что Китай отправил в Северную Корею группу специалистов, в которую вошли медики. По данным СМИ, это может быть связано с возможными консультациями для лидера КНДР Ким Чен Ына.

В свою очередь издаваемый в Токио еженедельный журнал Shūkan Gendai утверждал,

что северокорейский лидер находится в "вегетативном состоянии" после перенесенной ранее в этом месяце операции на сердце, пишет Deutsche Welle.

Издание также отмечает, что вице-директор гонконгской спутниковой телесети HKSTV Цин Фэн на своей странице в китайской соцсети Weibo написала о возможной смерти лидера Северной Кореи. Позднее информация о посте активно распространялась в Twitter. На момент публикации материала в китайском сервисе микроблогов Weibo этого сообщения уже не было.

В свою очередь Алехандро Као де Бенос де Лес Перес - глава Корейской ассоциации дружбы, созданной для поддержания международных связей с КНДР, выразил уверенность,

что сведения о тяжелом состоянии Ким Чен Ына "ложны и злонамеренны".

Дипломат порекомендовал журналистам аккуратнее подходить к проверке источников информации.

Между тем государственное радио КНДР утром в воскресенье, 26 апреля, сообщило об активной деятельности лидера страны.

В сообщении отмечается, что "товарищ Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиён".

Отметим, что последний раз северокорейские СМИ сообщали о местонахождении главы КНДР 11 апреля. Он присутствовал на заседании политбюро Трудовой партии Кореи.

Ранее один из самых известных экспертов по Северной Корее, профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков в интервью Deutsche Welle высказал мнение, что отсутствующий на публике больше недели лидер КНДР Ким Чен Ын, скорее всего, не умер, однако, очевидно, имеет проблемы со здоровьем.