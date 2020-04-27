Пн, 27.04.2020
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Заболевшие Covid-19 военнослужащие НВС выздоровели и вернулись в строй

Леонид Калниньш

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Заразившиеся ранее Covid-19 военнослужащие выздоровели и вернулись в строй, утром в понедельник в интервью передаче 900 секунд телеканала TV3 заявил командир Национальных вооруженных сил (НВС) Леонид Калниньш.

По его словам, таким образом, в рядах НВС сейчас нет ни одного заболевшего коронавирусом. "Были четверо, но они выздоровели и вернулись в строй", - сказал командир армии.

Калниньш напомнил, что внутри службы обеспечен регулярный контроль состояния здоровья личного состава - каждому человеку ежедневно измеряют температуру и в случае каких-либо симптомов или подозрений людей изолируют.

Глава НВС добавил, что участие солдат в международных операциях не остановлено - военнослужащие как отправляются в миссии, так и возвращаются обратно.

Конечно, после возвращения в Латвию должностные лица НВС сначала попадают в 14-дневный карантин, и только после этого едут домой к семьям.

Напомним, в Латвии Covid-19 заболели уже более 800 человек, среди них были несколько солдат НВС и служащих в Латвии сил союзников.

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