Заболевшие Covid-19 военнослужащие НВС выздоровели и вернулись в строй

По его словам, таким образом, в рядах НВС сейчас нет ни одного заболевшего коронавирусом. "Были четверо, но они выздоровели и вернулись в строй", - сказал командир армии.

Калниньш напомнил, что внутри службы обеспечен регулярный контроль состояния здоровья личного состава - каждому человеку ежедневно измеряют температуру и в случае каких-либо симптомов или подозрений людей изолируют.

Глава НВС добавил, что участие солдат в международных операциях не остановлено - военнослужащие как отправляются в миссии, так и возвращаются обратно.

Конечно, после возвращения в Латвию должностные лица НВС сначала попадают в 14-дневный карантин, и только после этого едут домой к семьям.

Напомним, в Латвии Covid-19 заболели уже более 800 человек, среди них были несколько солдат НВС и служащих в Латвии сил союзников.