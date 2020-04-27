Дзинтарс: после 12 мая ограничения не исчезнут

Он сказал, что решение о том, необходимо ли продлевать введенный до 12 мая режим чрезвычайной ситуации, примет правительство, основываясь на видении эпидемиологов о развитии ситуации.

Политик согласен с тем, что, принимая решение, необходимо думать о критериях, по которым можно бы было оценить, когда и как могут быть отменены введенные из-за пандемии Cоvid-19 ограничения.

"Я уверен, что после 12 мая ограничения не исчезнут, вопрос лишь в том, когда и как они могут быть снижены", - указал депутат.

На вопрос о возможном открытии границ Латвии, Дзинтарс указал, что, принимая такое решение, необходимо будет обобщить все плюсы и минусы.

Напомним, с 13 марта по 12 мая в Латвии в связи с пандемией Covid-19 объявлен режим чрезвычайной ситуации, на время которого установлен ряд различных ограничений и запретов.

Ранее в интервью Латвийскому радио Министр здравоохранения Илзе Винькеле указала, что чтобы принять решение о смягчении какие-либо ограничений, Минздрав предложит в течение четырех недель анализировать несколько критериев заболеваемости Covid-19.

По словам министра, из прежних данных видно, что развитие ситуации можно наблюдать в течение четырех недель. Поэтому будут предложены конкретные критерии, которые покажут, когда и как можно изменить какие-то из ограничений.

Это будут следующие критерии - количество инфицированных людей, рост или уменьшение новых случаев, количество госпитализированных пациентов, наличие компактных вспышек в учреждениях или населенных пунктах. Анализируя в течение четырех недель эти критерии, можно будет сделать вывод, меняется ли ситуация и в какую сторону.

В целом министр считает, что все ограничения 12 мая, когда должен закончиться срок режима чрезвычайной ситуации, сняты не будут.