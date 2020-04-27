Первыми, вероятнее всего, работу возобновят библиотеки и музеи

Сейчас в сотрудничестве с Министерством здравоохранения разрабатываются рекомендации о том, что можно будет делать после окончания чрезвычайного положения, а что - нет. На прошедшей неделе было разработано предложение о санитарном протоколе, которому должны будут следовать архивы, музеи и библиотеки после того, как они смогут открыть двери для посетителей.

По прогнозу Вилсоне, эти учреждения могут быть открыты после 12 мая, однако Министерство культуры все еще ждет ответа от специалистов этих учреждений о разработанном санитарном протоколе, после чего он будет обсужден с Министерством здравоохранения и направлен на рассмотрение Кабинета министров.

Санитарный протокол разрабатывается также для возобновления репетиций профессиональных коллективов с учетом требования социального дистанцирования.

Как только оба упомянутых санитарных протокола будут утверждены, продолжится дискуссия о введении подобных мер в отношении любительских коллективов. После этого Министерство культуры планирует начать дискуссии о том, когда можно будет возобновить организацию публичных мероприятий.

Руководитель отделения архивов, библиотек и музеев Министерства культуры Лига Диманте подчеркнула, что музеи и библиотеки готовы к приему посетителей и надеются, что смогут открыть двери уже с 12 мая, когда будет отменено чрезвычайное положение.

По ее словам, сначала откроются музеи с территорией вне помещений. Например, Рундальский музей уже в начале мая планирует открыть сад для посетителей. Первоначально в музеях будут запрещены групповые посещения, а визит нужно будет согласовывать заранее.

Как сообщалось, с 13 марта по 12 мая в Латвии в связи с пандемией "Covid-19" объявлено чрезвычайное положение, во время которого запрещены публичные мероприятия, предполагающие скопление людей.