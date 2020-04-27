"Не переедаем ли мы?" Холодильник жителя Латвии на карантине

По большей части диета универсальна, и новички в латвийской кухне также нашли свое место в холодильнике — моцарелла, хумус и другие. К такому выводу пришла диетолог Ева Катая, анализируя холодильники балтийского населения, собранные в конкурсе Samsung.



В конце марта жителям стран Балтии предложили сфотографироваться с содержимым их холодильника и поделиться фотографиями в социальных сетях. В общей сложности было опубликовано более 2100 фотографий, из которых 806 из Латвии. Изучая сделанные снимки, диетолог Ева Катая сформулировала несколько идей о том, что выделяется в наших меню и о привычках питания населения.

Мечта диетологов

"В большинстве холодильников есть мечта диетологов — домашняя еда. Конечно, важно, из каких ингредиентов сделаны блюда, но тот факт, что люди готовят сами, уже радует. Некоторые блюда можно было узнать — супы, рагу, крупы с овощами. Это питательные и полезные блюда. Главное не портить их майонезом, сахарным кетчупом или готовым соусом, который часто можно увидеть в холодильниках", — своими наблюдениями делится диетолог.

Катая заметила, что

"В холодильниках есть яйца, творог, рыба и мясо, что говорит о том, что население Латвии поглощает достаточно белка. Жирный дефицит тоже не угроза. В принципе, сытыми будем. Об этом не стоит беспокоиться, скорее есть опасения, что мы будем переедать".

Среди самых популярных продуктов — домашние соленья, варенья, компоты, а также широкий ассортимент овощей и молочных продуктов. Радует то, что фрукты, ягоды и овощи есть в большинстве домашних хозяйств, и дают дозу свежих витаминов, минералов, антиоксидантов и клетчатки. Кроме того, по словам диетолога, что нет ничего страшного в заморозке ягод, фруктов и овощей, потому что главное включать их в рацион каждый день.

Специалист приветствует тот факт, что в меню также присутствует хлеб из непросеянной муки, а не только вариация легкого хлеба, поскольку с продуктами из непросеянной муки можно позаботиться о том, чтобы кишечный тракт не ослаб, а также мог усваивать больше минералов и витаминов.

Самые нетипичные дополнения к меню

Диетолог отмечает, что одним из самых ценных продуктов, нетипичных Латвии, является сыр моцарелла. В нем более низкое содержание жира и соли, а также более высокое количество белка, что сейчас как раз вовремя.

Кроме того, некоторые участники конкурса заменили коровье молоко растительными напитками в своих холодильниках, что, по мнению Катаи, прекрасно разнообразит меню и хорошо разбавит ассортимент молочных продуктов, которые можно увидеть в холодильниках в широком ассортименте:

молоко, сыр, сметана, творог, и другие она рада, что растительные продукты, такие как хумус и арахисовое масло, которые богаты белком и жиром, также имеют стабильное место в холодильнике.