"Не переедаем ли мы?" Холодильник жителя Латвии на карантине

В настоящее время люди много готовят дома, что особенно приятно для диетологов, но часто в меню также входят более удобные, но менее полезные пищевые продукты.
По большей части диета универсальна, и новички в латвийской кухне также нашли свое место в холодильнике — моцарелла, хумус и другие. К такому выводу пришла диетолог Ева Катая, анализируя холодильники балтийского населения, собранные в конкурсе Samsung.
В конце марта жителям стран Балтии предложили сфотографироваться с содержимым их холодильника и поделиться фотографиями в социальных сетях. В общей сложности было опубликовано более 2100 фотографий, из которых 806 из Латвии. Изучая сделанные снимки, диетолог Ева Катая сформулировала несколько идей о том, что выделяется в наших меню и о привычках питания населения.
Мечта диетологов
"В большинстве холодильников есть мечта диетологов — домашняя еда. Конечно, важно, из каких ингредиентов сделаны блюда, но тот факт, что люди готовят сами, уже радует. Некоторые блюда можно было узнать — супы, рагу, крупы с овощами. Это питательные и полезные блюда. Главное не портить их майонезом, сахарным кетчупом или готовым соусом, который часто можно увидеть в холодильниках", — своими наблюдениями делится диетолог.
Катая заметила, что
"В холодильниках есть яйца, творог, рыба и мясо, что говорит о том, что население Латвии поглощает достаточно белка. Жирный дефицит тоже не угроза. В принципе, сытыми будем. Об этом не стоит беспокоиться, скорее есть опасения, что мы будем переедать".
Среди самых популярных продуктов — домашние соленья, варенья, компоты, а также широкий ассортимент овощей и молочных продуктов. Радует то, что фрукты, ягоды и овощи есть в большинстве домашних хозяйств, и дают дозу свежих витаминов, минералов, антиоксидантов и клетчатки. Кроме того, по словам диетолога, что нет ничего страшного в заморозке ягод, фруктов и овощей, потому что главное включать их в рацион каждый день.
Специалист приветствует тот факт, что в меню также присутствует хлеб из непросеянной муки, а не только вариация легкого хлеба, поскольку с продуктами из непросеянной муки можно позаботиться о том, чтобы кишечный тракт не ослаб, а также мог усваивать больше минералов и витаминов.
Самые нетипичные дополнения к меню
Диетолог отмечает, что одним из самых ценных продуктов, нетипичных Латвии, является сыр моцарелла. В нем более низкое содержание жира и соли, а также более высокое количество белка, что сейчас как раз вовремя.
Кроме того, некоторые участники конкурса заменили коровье молоко растительными напитками в своих холодильниках, что, по мнению Катаи, прекрасно разнообразит меню и хорошо разбавит ассортимент молочных продуктов, которые можно увидеть в холодильниках в широком ассортименте:
молоко, сыр, сметана, творог, и другие она рада, что растительные продукты, такие как хумус и арахисовое масло, которые богаты белком и жиром, также имеют стабильное место в холодильнике.
Их можно намазывать на хлеб или есть с другими блюдами. Кроме того, они также содержат клетчатку, которая препятствует ослаблению кишечного тракта.
Интересно, что большое количество людей старательно заботятся не только о своем желудке, но и о кормлении домашних животных, поэтому в холодильниках еда часто видна и для них.
Самые темные углы холодильника
На данный момент понятно желание людей покупать продукты, которые можно хранить в течение более длительного периода времени, такие как майонез, маргарин и сгущенное молоко. Как и готовые продукты, доступные в магазинах — готовые блины и пельмени — они, безусловно, не будут самыми питательными продуктами, но они популярны из-за своего удобства. Диетолог рекомендует помнить, что регулярный кратковременный комфорт может стать большим неудобством в будущем при решении проблем со здоровьем.
"В некоторых холодильниках также появились колбасы, сосиски и копчености, которые не следует включать в ежедневное меню, поскольку они не являются полезными для здоровья продуктами. Дело не в том, что холодильники переполнены готовой пиццей, пельменями и колбасой, но те, кто купил свежее мясо и рыбу, которые также могут быть заморожены, сделают более здоровый выбор", — рассказывает Катая.
Во многих холодильники также видим подслащенные безалкогольные и алкогольные напитки, которые не способствуют укреплению здоровья, и эксперт не рекомендует употреблять эти продукты ежедневно.
Она также призывает использовать это время для просмотра и организации содержимого своего холодильника. Это может оказать положительное влияние на привычки питания — все, что покупается, будет использовано для приготовления пищи, а не только то, что стоит на самом видном месте.
По ее словам, содержимое холодильников различно, но следует иметь в виду, что полноценный холодильник не всегда свидетельствует о полноценной и здоровой диете.
Следует помнить, что он не должен быть перегружен продуктами для обеспечения хорошей циркуляции прохладного воздуха, и следует иметь в виду, что у каждого продукта есть свое место — двери подходят для соусов и напитков, но, например, молочные продукты лучше хранить в более глубоком месте в холодильнике, где на них не будут влиять перепады температуры из-за открывание дверей. Для этого также стоит использовать технологии, встроенные в холодильники, например, в некоторых холодильниках Samsung есть зона Cool select Plus — в ней можно установить разные температурные режимы для отдельных продуктов, а также, например, настроить морозильник на температуру холодильника для хранения свежего мяса или рыбы, для которых не хватило места в основной части холодильника.
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