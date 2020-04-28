В Риге продолжает работать Центр звонков, куда могут звонить пожилые люди для "поговорить"

Департамент благосостояния Рижской думы напоминает, что и во время чрезвычайной ситуации в Риге в прежнем режиме продолжает работать Центр звонков для сениоров. По номерам телефонов 20224913, 25643438 и 29438355 сениоры могут звонить каждый рабочий день с 10.00 до 14.00.

На телефонные звонки отвечают добровольцы, которые не только предоставляют практическую информацию о времени работы рижских муниципальных учреждений и номерах телефонов этих учреждений, но и зачастую своей сердечностью и участливым отношением оказывают эмоциональную поддержку в моменты, когда у сениора нет никого, с кем можно было бы поговорить.

Чтобы сениорам не надо было тратить на звонки свои деньги, им предлагают услугу отзвона.

Учитывая высокий риск социальной отчужденности именно среди сениоров, Департамент благосостояния Рижской думы призывает делиться информацией о Центре звонков для сениоров и быть отзывчивыми особенно в тех случаях, когда вы знаете лично человека, для которого эта информация является очень важной и может помочь в эмоционально трудный момент.