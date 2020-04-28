Трамп: я знаю, что с Ким Чен Ыном

Президент Соединенных Штатов Америки в ходе брифинга в Белом доме сообщил, что у него есть информация о том, как обстоят дела у северокорейского лидера Ким Чен Ына. Но пока он об этом ничего не расскажет.
"У меня есть довольно точное представление об этом, но я не могу сейчас говорить на данную тему", - цитирует Трампа "Интерфакс".
После этих слов Трамп выразил надежду, что у Ким Чен Ына "все хорошо". Также он предположил, что журналисты получат информацию о Ким Чен Ыне "в не очень отдаленном будущем".
Как уже сообщалось, с 11 апреля Ким Чен Ын не появляется на публике. Некоторые СМИ предполагали, что он может быть тяжело болен или, что он вообще умер.
Американские и южнокорейские СМИ сообщили, что лидеру КНДР в этом месяце провели операцию на сердце, после которой он еще не восстановился. Однако в интервью CNN особый советник по вопросам национальной безопасности президента Южной Кореи Мун Чжон Ин сказал, что лидер КНДР с 13 апреля находится на курорте Вонсана.
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