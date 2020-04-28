Трамп: я знаю, что с Ким Чен Ыном

"У меня есть довольно точное представление об этом, но я не могу сейчас говорить на данную тему", - цитирует Трампа "Интерфакс".

После этих слов Трамп выразил надежду, что у Ким Чен Ына "все хорошо". Также он предположил, что журналисты получат информацию о Ким Чен Ыне "в не очень отдаленном будущем".

Как уже сообщалось, с 11 апреля Ким Чен Ын не появляется на публике. Некоторые СМИ предполагали, что он может быть тяжело болен или, что он вообще умер.

Американские и южнокорейские СМИ сообщили, что лидеру КНДР в этом месяце провели операцию на сердце, после которой он еще не восстановился. Однако в интервью CNN особый советник по вопросам национальной безопасности президента Южной Кореи Мун Чжон Ин сказал, что лидер КНДР с 13 апреля находится на курорте Вонсана.