Сеул сообщил, что Ким Чен Ын жив и здоров

В интервью CNN особый советник по вопросам национальной безопасности президента Южной Кореи Мун Чжон Ин сказал, что лидер КНДР с 13 апреля находится на курорте Вонсана, сообщает AFP.

"Ким Чен Ын жив и здоров. Никаких подозрительных передвижений замечено не было", - сказал он.

Напомним, Ким Чен Ын не появлялся в обществе с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам внутренней политики.

12 апреля он не посетил ежегодную сессию Верховного народного собрания (ВНС), а также впервые не принял участие в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена.

Американские и южнокорейские СМИ сообщили, что лидеру КНДР в этом месяце провели операцию на сердце, после которой он еще не восстановился.

В четверг президент США Дональнд Трамп отклонил сказанное СМИ, что Ын заболел, однако отказался сказать, когда в последний раз с ним связывался.

В последние дни северокорейские СМИ многократно сообщали о распространенных от имени лидера сообщениях и проведенных мероприятий, но не опубликовали фотографии, на которых он был бы виден.