Илзе из Бергамо: Видя, как он не может дышать, я поняла, ради чего стоит жить

"Время, в которое мы сейчас живем, трудное, неясное и противоречивое, что уж там скрывать! Оно такое, какова и сама жизнь. Мы хотим безопасности, гарантий и в определенной степени предсказуемости, но время коронавируса демонстрирует, насколько мы уязвимы, неуверенны, слабы, напуганы...", - начинает свой рассказа Илзе Зракича, которая проводит свое время в карантине в самом эпицентре пандемии - в Бергамо.

- Прошло уже почти два месяца с момента, когда в Италии был объявлен карантин (это произошло 5 марта). Как ты себя чувствуешь сейчас, оглядываясь на то, что уже пришлось испытать?

- В наш информационный век, когда информация приравнивается к власти, мы до сих пор не знаем точно, что происходит и как эти процессы повлияют на нас в будущем.

Это время для размышлений. Время сомнений. Этот вирус если не уложил мир в постель, то точно запер по домам…

И самое безумное, что мы не знаем, что делать дома. До сих пор мы непрерывно ругали - в основном правительство - в том, что у нас не хватает времени на семью, родственников, друзей и увлечения. Теперь, когда оно [время] появилось, оказалось, что мы не знаем, что с ним делать. На мой взгляд, это самое грустное во всей этой ситуации, если не считать случаев, когда тебе приходилось терять близких, родственников, знакомых. К сожалению, таких случаев слишком много, по крайней мере здесь, в Италии.

- Давай вернемся к самому началу, ведь у каждого своя история, как все произошло...

- Я не знаю точно, где мы и что упустили, но ясно одно: в Италии никто даже представить себе не мог, что этот вирус может поразить всю страну, Европу и целый мир, потому что здесь, как и в остальной части Западной Европы, было убеждение, что такого произойти не может.

- Однако оказалось, что может...

- Да, поскольку болезнь не делит людей по возрасту, цвету кожи, полу или другим признакам, она просто атакует.

Еще в феврале жизнь шла своим чередом, в своем особом итальянском стиле - вечеринки, рестораны, аперитивы с друзьями, презентации, выставки, супермаркеты, кинотеатр

- все как обычно. А затем в прессе появились новости о том, что в Кодоньо выявлен первый случай заражения.

Семья в совместном путешествии ФОТО: из личного архива

- Вы живете в Бергамо - в самом эпицентре пандемии. Напрашивается вопрос: удалось ли избавиться от вируса?

- Нам не повезло, мы живем в двух километрах от эпицентра - Бергамо. И, конечно, этот вирус затронуло и нас, мою семью, множество знакомых и друзей. Мой муж переболел коронавирусом, и мы с ним реально ощутили угрозу этой болезни. Нет ни малейшего представления, где он мог ее "подцепить", потому что по работе ему приходится непрерывно общаться со многими людьми. Он до последнего момента понятия не имел, что заболел именно коронавирусом. Просто пришел домой с работы, упал на диван и так провел следующие три недели.

- Как протекала болезнь?

- Температура, сухой кашель и тотальная слабость. Так начался кошмар, который подкреплялся паникой, страхом, неизвестностью, перенасыщенностью информацией. Все это только усугубляло ситуацию.

Самый страшный момент был, когда муж начал задыхаться прямо на наших с ребенком глазах и я ничего не могла сделать - я просто стояла рядом со слезами на глазах и ужасными мыслями в голове и никак не могла помочь.

Во время приступа он даже ничего не мог сказать, просто не мог вдохнуть воздух. Следующий шаг - срочно вызвать "скорую", доктора, все равно кого, лишь бы мужу стало легче, лишь бы он снова мог дышать.

- Почему после получения помощи вы все-таки остались дома?

- Приехала скорая помощь, и, если вкратце, ответ был следующим: "В больнице мест нет, приближаться к больнице не советуем. Если можете позаботиться о себе сами - это был бы самый разумный вариант в данной ситуации".

- Как проходит жизнь итальянцев в самоизоляции?

- Дом - это такая зона комфорта, где каждому должно быть хорошо, но, к сожалению, этот коронавирус показал обратное. В зоне комфорта уже ничто не срастается. Если там сплошные ссоры, конфликты, недопонимание... Мы слышим все больше разговоров о разводах от знакомых, друзей и родственников.

- Почему? Всем же так хотелось проводить больше времени дома с семьей...

- Потому что мы просто не готовы жертвовать все свое время другим. Мы слишком эгоистичны.

Илзе с мужем Стефаном ФОТО: из личного архива

- Как самоизоляция проходит в вашем доме?

- Скажу честно, нашей семье этот вирус пошел только на пользу. Знаю, что звучит неправдоподобно, но это факт! Наши с мужем отношения улучшились.

Постоянная спешка и будничная монотонность притупили наши чувства, желание быть вместе, но теперь все вернулось. На самом деле все это благодаря страху, что мы в одно мгновенье можем все потерять, просто перестав дышать…

Может быть, страх перед смертью или просто страх потерять то, что вы любите, разрушает ваше внутреннее эго и заставляет вас действовать в другом режиме. И именно здесь мы, женщины, проявляем свою силу и мудрость. Не существует единого универсального совета, который может разрешить запутанные отношения между женщиной и мужчиной.

Ни один совет не является универсальным, но любой совет может таким стать, когда приходит настоящий момент!

Поэтому решение конфиктов - это скорее талант, искусство, которое более подвластно именно женщинам, если не принимать во внимание тех мужчин, которые сконцентрировались на карьере в дипломатической сфере. Это время, когда мы должны снова "почувствовать" друг друга. Именно "почувствовать", ведь в водовороте всех этих разговоров, наименований и предложений, теряют ориентацию не только люди, но и целые нации… Не побоюсь сказать - цивилизации. Разговаривать - хорошо, но иногда и помолчать очень важно.

Илзе с дочерью Катариной ФОТО: из личного архива

- Поделись, пожалуйста, своими мыслями - как, на твой взгляд, время пандемии влияет на детей?

- С детьми, конечно, труднее, потому что они спонтанны. Там необходима повышенная терпимость и способность непрерывно переключаться с одной темы на другую, третью, четвертую.

Дети - наша гордость, наше наследие, источник радости и вдохновения. Дети - это наши надежды. Является ли обучение на дому и отдаление от социума более перспективным? Я так не думаю.

Считаю, что домашнее обучение не продуктивно и является дополнительным бременем для родителей, по крайней мере для большинства родителей, которые работают.

Школа является частью социализации, где дети не только учатся, но и "пробуют жизнь на вкус". Им необходимо осознать значение безопасности. Изоляция же имеет противоположный эффект - она увеличивает страх!

Мне кажется, если десятилетний ребенок боится выходить на улицу, не говоря уже о посещении школы, то это действительно большая проблема. Если он боится поцеловать маму или папу, потому что они по работе или семейным обстоятельствам выходили на улицу - то это огромная проблема.

Я очень понимаю родителей в этот период. Детям разных возрастов приходится находить свои объяснения тому, что происходит, чтобы они не выросли с необъяснимым чувством тревоги...

ФОТО: из личного архива

- Но как это сделать, если мы сами не понимаем, что с нами происходит?

- Найти правильные слова - это задача женщин, которые знают своих детей как никто другой… Женщина должна успокоить, ободрить и вселить надежду, что все будет хорошо!

- Как проходит ваша жизнь в карантине? Работаете из дома?

- В данный момент я нахожусь дома с ребенком, а муж снова вышел на работу. Он специалист по логистике и менеджер в транспортной компании, и, как вы понимаете, эта сфера сейчас работает с максимальной нагрузкой, чтобы у людей были вещи и продукты хотя бы первой необходимости. Я, в свою очередь, работаю не по найму, соответственно, у меня свое дело - предоставляю экономические услуги, консультации транспортным и логистическим компаниям. В данный момент я нахожусь в режиме паузы, потому что мне нужно подумать о том, как переориентироваться на рынке труда. Он тоже меняется.

Многие профессионалы сегодня вынуждены переоценивать свою полезность и конкурентоспособность и думать, где развиваться дальше. Я в их числе...

- Поделись, как ты организуешь ежедневное обучение дома?

- Наш ежедневный ритм с моей любимой дочерью очень однообразен, но мы стараемся следовать определенному распорядку: подъем, учеба, обед, физическая нагрузка (в помещении, потому что мы уже с марта находимся в режиме lockdown!), свободное время, ужин, сон.

ФОТО: из личного архива

В свободное время мы играем в шахматы - это чудесная игра, которая развивает логическое мышление.

Есть множество других настольных игр - например, "Монополия" или "Игра в жизнь”. И, конечно, социальные сети, в нашем случае это TikTok.

Чтение - одна из самых больших проблем в нашей семье: мне нравится читать, но ребенок, скажем так, не воспринимает это занятие на должном уровне. Я искренне верю, что рано или поздно своим примером смогу убедить ее в важности чтения! Всему свое время.

Илзе после марафона ФОТО: из личного архива

- Что это за время для тебя самой? Как тебе удается сохранять спокойствие?

- Я страстный бегун, но сейчас я заперта дома... Мне очень трудно это принять! Потому что обычно бегом я избавляюсь от негативной энергии, а теперь у меня нет такой возможности. Сейчас я смотрю YouTube-видео - уроки йоги для начинающих.

Настало время очистить организм. Мне также удалось попробовать различные кулинарные рецепты, чему несказанно рада не только я, но и мои любимые!

- Если бы тебя спросили, что хорошего ты приобрела за время карантина?

- Я думаю, у карантина есть свои удивительные плюсы. Например, наша планета начала дышать. Утром, открыв балкон, я вдыхаю более чистый воздух, чем когда-либо (не считая моментов, проведенных в горах). Знаю, что в Латвии с чистым воздухом нет проблем, но в других местах планеты, к сожалению, не так все хорошо. Это время внутреннего перерождения. Потому что понятно одно - как прежде уже не будет...

ФОТО: из личного архива