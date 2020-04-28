Пентагон опубликовал видео с НЛО

Все эти видео - в 2007 и 2017 году попали в открытый доступ, хотя ВМС США не давали на это добро.

"Министерство обороны публикует эти видеозаписи для того, чтобы прояснить любые неверные представления общественности о том, были ли распространяемые кадры реальными или же в них есть что-то еще. Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как "неопознанные", — цитирует заявление Пентагона РИА "Новости".

На видео, снятых с военных самолетов, видны летающие объекты, непохожие ни на какие-либо другие.

Как пишет "РБК", ссылаясь на The New York Times, в 2014–2015 годах пилоты ВМС США неоднократно встречались с загадочными объектами, парящими в небе, писала Один из них был в похож "волчка, который двигался против ветра", а другой был в форме сферы, заключенной в куб. Так рассказывали пилоты.

Минобороны США решило опубликовать видеоролики, так как в них нет никакой конфиденциальной информации. Значит, их публикация не повлияет на дальнейшее исследование неопознанных летающих объектов, пишет РИА "Новости".

Однако британское издание Guardian, полагает, что публикация видео добавляет им легитимности, что "спровоцирует больше спекуляций относительно недавних контактов людей с внеземными существами".

Видео: Пентагон опубликовал видео неопознанных объектов