Бурлака на Дону. Кто такой "Владимир Иванович", которого ищет следствие по делу MH17

В еще одной беседе бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) жалуется неустановленному лицу: "Мне Владимир Иванович должен ставить приказы сам. А не командовать через мою голову моими людьми. Мои люди будут выполнять мои приказы".

Би-би-си связалась со Стрелковым по телефону. В ответ на вопрос, знает ли он Андрея Бурлаку, Стрелков, выдержав паузу, ответил: "Знаете, что-то знакомое, но не помню точно".

- Не общались никогда с ним?

- Может, и общался, я же со многими общался. Андрей Иванович Бурлака… Просто напомните, потому что очень много же в свое время народу проходило.

Услышав про "Владимира Ивановича", Игорь Стрелков сказал: "Я понял, это связано с "Боингом". Ну, вы знаете мой ответ: ополчение "Боинг" не сбивало, больше ничего не комментирую".

Представители ДНР в разговорах с "Владимиром Ивановичем" также упоминают фамилию Владислава Суркова. В то время Сурков был помощником президента Владимира Путина и курировал украинское направление российской политики вплоть до своей отставки в феврале 2020 года.

На записях, опубликованных JIT, слышно, что когда ДНРовцы разговаривают между собой о "Владимире Ивановиче", они также упоминают имена министра обороны Сергея Шойгу и командующего Южным военным округом Андрея Сердюкова (в 2015 году получил звание генерал-полковника, в 2016-м стал командующим Воздушно-десантными войсками, в 2020-м - Героем России - прим. Би-би-си).

Кто такой Андрей Бурлака

Андрей Иванович Бурлака родился в 1965 году в Советской Гавани (Хабаровский край). В 1986 году окончил погранучилище, службу начинал на границе в Средней Азии. В 1995 году окончил Академию ФСБ, после чего работал руководителем оперативных подразделений в Тихоокеанском региональном пограничном управлении и в Дальневосточном региональном управлении в Хабаровске. В октябре 2007 года указом Владимира Путина генерал-майор Бурлака был назначен начальником Сахалинского пограничного управления ФСБ России.

После работы на Сахалине - перевод в Москву, где он уже в звании генерал-лейтенанта сначала работал начальником оперативно-организационного управления пограничной службы ФСБ России, а затем стал заместителем руководителя этого ведомства.

Источник Би-би-си, имеющий доступ к системе "Розыск-Магистраль" (там хранятся данные о передвижениях граждан на поездах, самолетах и автобусах), установил даты поездок генерала Бурлаки в период с 2014 по 2019 год.

В 2014 году, когда на востоке Украины начались боевые действия, Андрей Бурлака как минимум трижды летал в Ростов-на-Дону - город в тот момент превратился в главный перевалочный пункт для россиян, которые хотели принять участие в боевых действиях на стороне самопровозглашенных республик.