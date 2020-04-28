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  • Борис Акунин выпустил аудиосериал. Джаз в нем исполняет звезда "Оттепели" Анна Чиповская

Борис Акунин выпустил аудиосериал. Джаз в нем исполняет звезда "Оттепели" Анна Чиповская

Анна Чиповская

ФОТО: https://www.instagram.com/chi_pa/

Популярный писатель Борис Акунин на своей Facebook-странице представил аудиосериал "Просто Маса", написанный специально для портала аудиокниг Storytel. 

Премьера состоялась во вторник, 28 апреля. 

"В 18:00 состоится презентация моего совместного проекта со Storytel. Участвуют автор, чтец и певица. Ведущий - Константин Мильчин. Чтец - Александр Клюквин (на которого вы наконец сможете посмотреть, а не только слышать голос).

Певица - Анна Чиповская. В сериале у нас поет не только она, но Анне досталась самая трудная партия: петь голосом кицунэ", - написал Акунин. 

Писатель признался, что волновался и боялся, что не успеет все к сроку. 

"Просто Маса - это Масахиро Сибата один, без Фандорина. Осиротевший помощник великого сыщика возвращается в родную Японию, которая очень сильно изменилась за время странствий своего блудного сына - и осталась вечно неизменной.

Масу ожидают невероятные потрясения, невероятные приключения, невероятные женщины и невероятные открытия", - цитирует Акунина "Комсомольская правда". 

Это будет своеобразное возвращение аудиоспектакля. Отмечается, что на роль певицы выбрали Анну Чиповскую после ее звездной роли в сериале "Оттепель", где можно было слышать ее восхитительный тембр. 

Анна Чиповская - российская актриса театра, кино и телевидения. Наиболее известна по фильмам и сериалам, таким как "Оттепель", "Елки", "Вычислитель", "Блокбастер", "Шпион" и другие. Она не только актриса, но и талантливая джазовая певица. Ее отец - известный джазовый музыкант Борис Фрумкин, руководитель Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема.

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