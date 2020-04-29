Почему картофель может заменить спортивное питание

Питание во время гонки

В декабре прошлого года американское в издании Journal of Applied Physiology вышло в свет исследование экспертов из Университета Иллинойса. Учёные в области кинезиологии и здравоохранения отобрали 12 велосипедистов, разделив их на 3 группы. В первой группе во время двухчасового заезда подкреплялись углеводными гелями, во второй — картофельным пюре, а в третьей обошлись обычной водой. В ходе испытания у спортсменов регулярно проверяли концентрацию глюкозы и молочной кислоты в крови. В итоге оказалось, что для поддержания энергии во время гонки на выносливость картофель и специальные гели равнозначны. Уровень глюкозы в крови у представителей двух первых групп тоже был схожим.

Но без минусов крахмального продукта не обошлось: при интенсивном питании картофелем во время спортивной нагрузки испытуемые говорили о вздутии живота, метеоризме, а иногда болях.

Однако учёные отметили, что в этом эксперименте было меньше проблем с желудком, нежели в предыдущих. Директор исследования профессор Николас Бруд признался, что своим опытом эксперты хотели показать, что есть достойные альтернативы коммерческому спортивному питанию.

Картофель помогает восстановить энергию мышц после нагрузки

Второе свежее исследование Университета Монтаны, опубликованное на научном портале European Journal of Applied Physiology. Тут в тесте приняли участие восемь мужчин и восемь женщин. испытуемым нужно было ездить на велосипеде в течение полутора часов, после отдохнуть и получить восстановительное питание, а в конце закрепить всё 20-километровой гонкой на время. В конце теста эксперты взяли у участников анализ крови и провели биопсию мышц. Результаты зафиксировали, что мышцы всех спортсменов пополняли запасы гликогена после нагрузки также удачно и при питании продуктами на основе картофеля.

Соавтор исследования Брент Руби признался, что атлеты, практикующие тренировки на выносливость, нередко говорят о строгости своей диеты. Но сейчас спортсмены могут разнообразить рацион, взглянув на другие углеводосодержащие продукты.

"Пока вы получаете достаточное количество углеводов, ваша диета может быть настолько разнообразной, насколько вы этого хотите", - приводит слова эксперта "Чемпионат".