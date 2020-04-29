Ср, 29.04.2020
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Ужас любого, кто работает из дома: журналист вышел в эфир без штанов

ФОТО: kadri no video

С журналистом из США Уиллом Ривом случилось то, чего боятся многие, кто работает в это время из дома - перед своими коллегами он предстал без штанов. Что уж там, и перед зрителями тоже.

Во вторник, 28 апреля, Уилл в эфире Good Morning America рассказывал о доставке медикаментов с помощью дронов. Когда внизу экрана пропала бегущая строка новостного блока, стало ясно, что на журналисте есть рубашка и пиджак, но отсутствует нижняя часть гардероба. 

Конечно, социальные сети быстро подхватили этот конфуз журналиста.

Сам Уилл позднее оправдывался, что он был не в трусах, а в шортах.

Отметим, что Уилл Рив - это сын знаменитого актера Кристофера Рива, сыгравшего роль Супермена. 

Видео: Уилл Рив в эфире Good Morning America

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