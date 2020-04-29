Каких и сколько: СГД отчиталась об изъятых на таможне наркотиках

В результате таможенного контроля сотрудники управления изъявили около 22,6 кг (вес до экспертизы) различных наркотических и психотропных веществ.

Чаще всего наркотики были спрятаны в посылках - в 90% случаев.

С учетом ограничений на путешествия сократился объем изъятых наркотиков у пересекающих границу людей. Для сравнения - в первые три месяца 2019 года сотрудники таможни пресекли 235 случаев, за весь прошлый год - 748. Было изъято около 90 кг различных запрещенных веществ.

Чаще всего изымались такие наркотики, как экстази, метамфетамин, амфетамин, кокаин, гашиш, марихуана и ЛСД.

ФОТО: VID

ФОТО: VID

ФОТО: VID