Ср, 29.04.2020
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Каких и сколько: СГД отчиталась об изъятых на таможне наркотиках
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ФОТО: VID

Таможенное управление Службы госдоходов (СГД) в первом квартале этого года пресеколо 180 попыток контрабанды наркотических веществ, сообщает СГД. 

В результате таможенного контроля сотрудники управления изъявили около 22,6 кг (вес до экспертизы) различных наркотических и психотропных веществ.

Чаще всего наркотики были спрятаны в посылках - в 90% случаев. 

С учетом ограничений на путешествия сократился объем изъятых наркотиков у пересекающих границу людей. Для сравнения - в первые три месяца 2019 года сотрудники таможни пресекли 235 случаев, за весь прошлый год - 748. Было изъято около 90 кг различных запрещенных веществ. 

Чаще всего изымались такие наркотики, как экстази, метамфетамин, амфетамин, кокаин, гашиш, марихуана и ЛСД. 

ФОТО: VID

ФОТО: VID

ФОТО: VID

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