Таинственная жена Ким Чен Ына - кто она?

Но кто она, супруга лидера КНДР?

Известно о ней ничтожно мало, а те крупицы информации, что удается найти, невозможно проверить.

Если верить слухам, достоверность которых подтвердить невозможно, Ким Чен Ын и Ли Соль Чжу встретились на концерте классической музыки ФОТО: EPA

В первый раз она появилась в телевизионных новостях в 2011 году - во время похорон Ким Чен Ира она стояла рядом с Ким Чен Ыном.

Тогда никто, в том числе и южнокорейские и американские разведки, не знали, кто она.

Еще по крайней мере год, вплоть до 2012 года считалось, что девушка может быть сестрой Ким Чен Ына или другой его родственницей.

Некоторые в разведке Южной Кореи считали, что это солистка ансамбля "Почхонбо" по имени Хён Сон Воль. Из Северной Кореи поступали неподтвержденные сообщения, что власти изымали у населения компакт-диски с записями ее выступлений.

По другим данным, Ли Соль Чжу посещала Южную Корею в 2005 году в составе команды северокорейских чирлидеров во время Чемпионата Азии по легкой атлетике.

Проверить эту информацию, правда, невозможно.

О ее свадьбе с Ким Чен Ыном северокорейские СМИ сообщили в июле 2012 года, хотя после этого разведка Южной Кореи пришла к выводу, что, скорее всего, свадьба состоялась тремя годами ранее.

Имя

Итак, что о ней известно? Удивительно мало. И это при том, что вокруг нее, судя по всему, создается культ личности. Летом 2018 года официальная пресса Северной Кореи перестала называть ее просто товарищем Ли, и у нее появился новый титул: "Уважаемая первая леди".

При этом доподлинно неизвестно, действительно ли ее зовут Ли Соль Чжу. В северокорейской династии принято менять имена.

ФОТО: Getty Images

Ким Ир Сена, основателя династии Кимов и дедушку Ким Чен Ына, родители назвали Ким Сон Чжу, а позднее он сам выбрал себе революционный псевдоним, который переводится как "Восходящее Солнце".

Его сын Ким Чен Ир, по некоторым данным, родился в Сибири, и в метрике он был записан, согласно советским и китайским источникам, как Юрий Ирсенович Ким. Северокорейская историография, правда, утверждает, что родился он в лагере партизан на священной горе Пэктусан, в Северной Корее.

Сколько лет избраннице Кима, также неизвестно. Судя по всему, она родилась в промежутке между 1985 и 1989 годами. То есть сейчас ей может быть от 30 до 34 лет.

Семья

Про детство Ли Соль Чжу также известно мало, официальных данных нет.

Редактор издания North Korea Leadership Watch Майкл Мэдден утверждает, что Ли Соль Чжу родилась в городе Чхонджин, на восточном побережье Северной Кореи.