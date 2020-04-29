Министерство культуры уволило директора Этнографического музея

Распоряжение о ее освобождении от должности издано по результатам служебной проверки в музее.

Как сообщила Кокале, комиссия по служебным проверкам провела несколько проверок в музее и пришла к выводу, что Миллерсоне не обеспечила законность административной работы музея, не создала эффективную систему внутреннего контроля, чтобы обеспечить соблюдение нормативных актов, и не контролировала, как сотрудники музея их соблюдают, а после того, как стало известно о нарушениях, не предприняла никаких действий, чтобы их устранить.

Проверка показала, что музей нарушил закон о государственных закупках при заключении договора на поставку электроэнергии, а договор на охранные услуги был заключен сразу с двумя поставщиками.

Также директор музея не обеспечила повышение зарплат работников с 1 января этого года, хотя соответствующее финансирование из госбюджета музею было выделено.

В музее выявлены и другие нарушения - не разработан план работы на этот год, не подготовлен отчет за 2019 год, не выполнены предусмотренные работы по обновлению кровли исторических зданий и др.

Комиссия по служебным проверкам также констатировала, что Миллерсоне не обеспечивала оптимальный учет финансовых средств музея, планирование и контроль, что ставит под угрозу выполнение функций и задач учреждения.