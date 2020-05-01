Почему Белый дом - белый?

Земельный участок под свою резиденцию в 1791 году выбрал первый президент США Джордж Вашингтон. Спустя год началось строительство, на которое потребовались семь лет. Фасад обнесли песчаником - очень пористым камнем. Чтобы внутрь здания не проникала влага, его обмазали известняком, и здание получило светлый фасад. Говорят, что скорее серый, чем белый.

Только вот Джордж Вашингтон в Белом доме не успел пожить - стройка затянулась, его полномочия подошли к концу.

Поэтому новоселье в новой резиденции отмечал второй президент США Джон Адамс, который назвал его "Президентским домом". Но это не прижилось - уже в 1800 году жители столицы США называли резиденцию "Белым домом", пишет портал Reader’s Digest.

Есть легенда, что здание было сероватого цвета. А во время британско-американской войны в 1814 году здание частично разрушилось, было покрыто копотью, и чтобы скрыть причиненный ущерб, солдаты его побелили.

После войны здание восстанавливали более основательно - в 1818 году покрасили сверкающей белой краской. Считается, что потребовалось порядка 2000 литров краски, содержащей свинец - вредной для здоровья человека.

В 1901 году президент США Теодор Рузвельт решил, что "Белый дом" - официальное название резиденции. А ведь более 100 лет это название было просто народным прозвищем.