Главу Рижского стройуправления уволили. Окончательно

Временная администрация в четверг утром единогласно приняла решение прекратить трудовые отношения с руководителем Рижского строительного управления Ингусом Вирцавсом, который ранее был отстранен от должности.
Вирцавс руководил Рижской стройуправой с 2012 года. В последние месяцы исполняющим обязанности руководителя был Янис Белковскис, который продолжит работать на этой должности и дальше.
Вопрос о прекращении трудовых отношений самоуправление передало и на согласование профсоюза LABA, членом которого является Вирцавс.
Однако позицию профсоюза дума так и не получила, но если оно будет негативным, самоуправление готово отстаивать свою позицию в суде.
Ранее RUS.TVNET сообщал, что 27 апреля глава временной администрации Рижской думы Эдвин Балшевиц сделал выговор Вирцавсу и повторно отстранил его от должности за нарушения, связанные с разбазариванием имущества самоуправления.
Было констатировано, что Вирцавс использовал в качестве водителей для частных поездок находящихся в подчинении стройуправы сотрудников без их письменного согласия, а в отдельных случаях и против их воли, вынуждая вне рабочего времени выполнять обязанности водителя и платя за это сверхурочные из муниципальных средств.
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