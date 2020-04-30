Чт, 30.04.2020
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Главу Рижского стройуправления уволили. Окончательно

Rīgas būvvaldes vadītājs Inguss Vircavs

ФОТО: LETA

Временная администрация в четверг утром единогласно приняла решение прекратить трудовые отношения с руководителем Рижского строительного управления Ингусом Вирцавсом, который ранее был отстранен от должности. 

Вирцавс руководил Рижской стройуправой с 2012 года. В последние месяцы исполняющим обязанности руководителя был Янис Белковскис, который продолжит работать на этой должности и дальше. 

Вопрос о прекращении трудовых отношений самоуправление передало и на согласование профсоюза LABA, членом которого является Вирцавс.

Однако позицию профсоюза дума так и не получила, но если оно будет негативным, самоуправление готово отстаивать свою позицию в суде. 

Ранее RUS.TVNET сообщал, что 27 апреля глава временной администрации Рижской думы Эдвин Балшевиц сделал выговор Вирцавсу и повторно отстранил его от должности за нарушения, связанные с разбазариванием имущества самоуправления.

Было констатировано, что Вирцавс использовал в качестве водителей для частных поездок находящихся в подчинении стройуправы сотрудников без их письменного согласия, а в отдельных случаях и против их воли, вынуждая вне рабочего времени выполнять обязанности водителя и платя за это сверхурочные из муниципальных средств.

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