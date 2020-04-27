Глава Рижской стройуправы повторно отстранен от должности; ему сделан выговор

Балшевиц принял это решение, основываясь на решении Комиссии по этике.

Представитель временной администрации Яна Йенткус пояснила, что Балшевиц дал задачу отстранить Вирцавса от должности на время до принятия решения о правовом продолжении или прекращении трудовых отношений. Решение связано с нарушениями Вирцавса для получения личной наживы и растратой общественного имущества. В частности, речь идет о систематическом и длительном использовании служебного автотранспорта стройуправы для личных нужд, не покрывая ни затраты на использование транспорта, ни расходы на топливо.

Кроме того, было констатировано, что Вирцавс использовал в качестве водителей для частных поездок находящихся в подчинении стройуправы сотрудников без их письменного согласия, а в отдельных случаях и против их воли, вынуждая вне рабочего времени выполнять обязанности водителя и платя за это сверхурочные из муниципальных средств.

Напомним, в начале февраля Вирцавса отстранил от должности Олег Буров, являвшийся на тот момент мэром Риги. По словам Бурова, он получил от работников стройуправы жалобы на работу Вирцавса, поэтому для оценки его деятельности была привлечена Комиссия по этике.

Тогда Вирцавс указал, что причины отставки ему не объяснили и у распоряжения мэра нет юридического обоснования. Он также утверждал, что на него психологически влияли и запугивали отдельные сотрудники стройуправы с целью добиться выгодных руководству думы решений.

Также Вирцавс обвинял Бурова в оказании на него политического давления с целью скорейшей сдачи в эксплуатацию проекта Z-Towers.