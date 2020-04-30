Любимый ликёр Елизаветы II, производство элитарных напитков и другое: шесть фактов о Latvijas balzams

И хотя порой нам кажется, что мы знаем о Latvijas balzams и его продукции достаточно много, это не совсем так. В день, когда компания отмечает свой очередной юбилей, мы предлагаем вниманию шесть фактов о Latvijas balzams - интересных, хотя до сих пор малоизвестных.

Императрица Екатерина II и Абрам Кунце

Изначальное происхождение напитка "Рижский Черный Бальзам" овеяно разными легендами и историями. Автором этого чудесного целебного напитка принято считать фармацевта и изобретателя Абрамa (Абрахамa) Кунце.

С самим легендарным напитком тоже связано весьма невероятное, хотя и вполне реальное событие. В 1752 году, во время своего визита в Ригу, императрица Екатерина Великая почувствовала недомогание. Вызванные к ней лучшие в городе специалисты-медики порекомендовали ей бальзам Кунце, благодаря которому императрица не только очень быстро избавилась от болезни, но и вообще стала чувствовать себя гораздо лучше! В благодарность за помощь Екатерина Великая дала А.Кунце и его потомкам привилегию - производить и продавать этот напиток на территории всей Российской империи.

Путь к названию "Latvijas balzams"

ФОТО: Пресс-фото

Начало деятельности предприятия Latvijas balzams датируется 30 апреля 1900 года: в этот день свою работу начал "Рижский государственный водочный склад № 1", приняв первую партию спирта.

За время своего существования предприятие пережило многое – неоднократные смены политической власти, вызовы, создаваемые экономической ситуацией, однако продукция по-прежнему остается востребованной во всем мире.

Документы, найденные в архивах предприятия, дают ясное представление об объемах производства и ассортименте продукции Latvijas balzams того времения. Например, в 1938 году было произведено около 1,5 миллиона литров спирта, более 3 миллионов литров 40-градусной водки, около 400 000 литров 40-градусной водки высшей очистки и другого алкоголя.

В 1940 году завод был национализирован и переименован в "Рижский спиртовой и водочный завод". В 1949 году к нему присоединили "Рижский завод ликеров", и предприятие было переименовано в "Рижский ликеро-водочный завод". В 1960 году в развитии предприятия произошел важный поворот - начался выпуск экспортной продукции, которая направлялась за пределы СССР. В 1970 году предприятие, созданное в результате объединения и слияния различных заводов, получило новое название - производственное объединение (ПО) "Latvijas balzams".

Елизавета II и ликер Allažu ķimelis

ФОТО: Пресс-фото

В ассортименте продукции, выпускаемой Latvijas balzams, имеется еще несколько напитков, которые в разное время привлекали внимание высокородных клиентов из королевских семей.

Так, королева Англии Елизавета II по достоинству оценила ликер Allažu ķimelis.