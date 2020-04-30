Любимый ликёр Елизаветы II, производство элитарных напитков и другое: шесть фактов о Latvijas balzams

В этом году, 30 апреля, АО Latvijas balzams, - лидер производства алкогольных напитков в странах Балтии, отмечает свое 120-летие. За долгие годы своей деятельности Latvijas balzams стал неотъемлемой частью исторического наследия Латвии, а легендарный "Рижский Черный Бальзам" с годами стал визитной карточкой нашей страны для гостей из ближнего и дальнего зарубежья.
И хотя порой нам кажется, что мы знаем о Latvijas balzams и его продукции достаточно много, это не совсем так. В день, когда компания отмечает свой очередной юбилей, мы предлагаем вниманию шесть фактов о Latvijas balzams - интересных, хотя до сих пор малоизвестных.
Императрица Екатерина II и Абрам Кунце
Изначальное происхождение напитка "Рижский Черный Бальзам" овеяно разными легендами и историями. Автором этого чудесного целебного напитка принято считать фармацевта и изобретателя Абрамa (Абрахамa) Кунце.
С самим легендарным напитком тоже связано весьма невероятное, хотя и вполне реальное событие. В 1752 году, во время своего визита в Ригу, императрица Екатерина Великая почувствовала недомогание. Вызванные к ней лучшие в городе специалисты-медики порекомендовали ей бальзам Кунце, благодаря которому императрица не только очень быстро избавилась от болезни, но и вообще стала чувствовать себя гораздо лучше! В благодарность за помощь Екатерина Великая дала А.Кунце и его потомкам привилегию - производить и продавать этот напиток на территории всей Российской империи.
Путь к названию "Latvijas balzams"
Начало деятельности предприятия Latvijas balzams датируется 30 апреля 1900 года: в этот день свою работу начал "Рижский государственный водочный склад № 1", приняв первую партию спирта.
За время своего существования предприятие пережило многое – неоднократные смены политической власти, вызовы, создаваемые экономической ситуацией, однако продукция по-прежнему остается востребованной во всем мире.
Документы, найденные в архивах предприятия, дают ясное представление об объемах производства и ассортименте продукции Latvijas balzams того времения. Например, в 1938 году было произведено около 1,5 миллиона литров спирта, более 3 миллионов литров 40-градусной водки, около 400 000 литров 40-градусной водки высшей очистки и другого алкоголя.
В 1940 году завод был национализирован и переименован в "Рижский спиртовой и водочный завод". В 1949 году к нему присоединили "Рижский завод ликеров", и предприятие было переименовано в "Рижский ликеро-водочный завод". В 1960 году в развитии предприятия произошел важный поворот - начался выпуск экспортной продукции, которая направлялась за пределы СССР. В 1970 году предприятие, созданное в результате объединения и слияния различных заводов, получило новое название - производственное объединение (ПО) "Latvijas balzams".
Елизавета II и ликер Allažu ķimelis
В ассортименте продукции, выпускаемой Latvijas balzams, имеется еще несколько напитков, которые в разное время привлекали внимание высокородных клиентов из королевских семей.
Так, королева Англии Елизавета II по достоинству оценила ликер Allažu ķimelis.
Latvijas balzams специально отправлял этот напиток для нужд королевы в Англию, и Елизавета II многие годы угощала своих гостей латвийским Allažu ķimelis. Надо сказать, что Елизавета II - не единственная представительница королевского дома Англии, которой полюбилась продукция Latvijas balzams. Ходили слухи, что в свое время Эдуард VII тоже угощал своих гостей, друзей и ближайшее окружение напитками, которые производились на предприятиях, позже вошедших в состав ПО Latvijas balzams.
Майга Подрачниеце, восстановившая утраченный рецепт "Рижского Черного Бальзама"
Во время Второй мировой войны рецепт напитка, придуманного Абрахамом Кунце, оказался утрачен, и это поставило под угрозу дальнейшее производство уникального напитка. Понадобилось несколько лет работы — и технологу "Latvijas balzams" Майге Подрачнице все-таки удалось восстановить рецепт легендарного напитка "Рижский Черный Бальзам". В 1950 году по рецепту, восстановленному технологом и ее командой, предприятие возобновило производство напитка. А 26 ноября 1976 года, спустя 26 лет после восстановления рецепта, был выпущен миллионный декалитр "Рижского Черного Бальзама".
К слову, рецептура "Рижского Черного Бальзама" с момента восстановления и по сей день остается неизменной.
Майга Подрачниеце проработала на предприятии "Latvijas balzams" тридцать шесть лет, главным образом, руководя работой цеха, производившего ликер и водку. Именно она, - старательно вспоминая слова своего наставника, мастера Циемгала, по крупицам собирая информацию из найденных в архивах материалов и записей, - смогла восстановить потерянный было рецепт бальзама.
Как однажды сказала сама Майга:
"Я не придумывала ничего нового, я просто училась и слушала то, что рассказывал мне мастер Циемгалис".
Latvijas balzams сегодня
Со временем предприятие смогло стать лидером в производстве алкогольных напитков Балтии, экспортирующим свою продукцию в 180 стран мира. Реорганизации, осуществленные компанией в последние годы, дали возможность Latvijas balzams внести в свою продукцию дух мировых веяний.
Например, поклонникам джина предлагается джин премиум-класса Cross Keys Gin или Rīgas Melnais Balzams Espresso.
Любопытные цифры: за последние пять лет компания произвела 7,25 млн. литров "Рижского Черного Бальзама", и, кроме того, за эти же пять лет напиток был разлит по 15,1 млн. керамическим бутылкам разных емкостей.
Также за эти пять лет популярным в народе напитком Rīgas Šampanietis ("Рижское Шампанское") было заполнено 25,4 миллиона бутылок.
Самыми популярными продуктами производства Latvijas balzams являются напитки Stolichnaya vodka и Moskovskaya Vodka, Rīgas Šampanietis, Bonoparte и Grand Cavalier. Чтобы обеспечить доступность популярных продуктов, Latvijas balzams за последние пять лет заполнил напитками 390 миллионов бутылок. Таким образом, можно утверждать, что в течение последних пяти лет на столе каждого жителя Латвии побывала по крайней мере хотя бы одна бутылка.
Latvijas balzams самые элитарные и дорогие напитки
В Риге также производятся элитарные напитки, которые популярны во всем мире. Помимо производства всем известной водки Stolichnaya vodka, на производстве Latvijas balzams также разливают одну из самых дорогих в мире водок - еlit Vodka. Самая дорогая водка этой серии - Stoli’s elit Pristine Water Series, стоимость которой достигает 3 000 долларов США за одну бутылку; к тому же по всему миру доступно лишь 300 бутылок каждой серии.
В свою очередь, в изготовлении элитарной водки The Himalayan Edition используется чистейшая горная вода, собранная среди не тающих гималайских ледников на высоте 3000 метров над уровнем моря, в самом сердце Гималайского хребта, в Национальном природном парке "Лангтанг".
Неповторимый мягкий вкус напитка обеспечивается благодаря серебряной фильтрации. Ее дополняет процесс четырехкратной дистилляции и четырехкратной фильтрации спирта через березовый уголь и кварцевый песок. Таким образом, получается напиток, очищенный от каких бы то ни было примесей, с натуральным составом и с уникальным, превосходным вкусом.
В коллекцию Stoli Elit Pristine Water также включен напиток Andean Edition, в изготовлении которого используется вода из Анд, и New Zealand Edition, в котором используется кристально чистая вода из Новой Зеландии.
Употребление алкоголя оказывает негативное влияние. Его продажа, приобретение и передача несовершеннолетним лицам запрещены.
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