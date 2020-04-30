Советы дизайнера – из детской в комнату для подростка

Создать комнату для подростка не так легко, признаётся дизайнер IKEA – необходимо отразить индивидуальность и при этом не забыть о функциональной составляющей комнаты – сон, уроки, хранение вещей, отдых и общение с друзьями.
Дизайнер делится советами, как детскую трансформировать в комнату для подростка.
"Комната для подростка не просто место для сна – это место независимости и место где расцветает подростковая индивидуальность. Иметь пространство, которое можно назвать своим очень важно для развития самостоятельности, опрос IKEA показал, что 66% латвийцев хотят иметь возможность закрыться в комнате и побыть наедине с собой", - рассказывает дизайнер Иева Бука. Она отмечает, что важно не количество квадратных метров, а ощущение своего пространства, где можно себя выражать.
Решения для хранения вещей в таких комнатах должны быть многофункциональными, и подстраиваться под обстоятельства. Минимализм, эргономика и регулируемая мебель: кровать с регулируемой длиной, стол с меняющейся высотой, шкафы и шкафчики, которые легко дополнять новыми модулями.
На примере перевоплощения в комнате для подростка, дизайнер делится советами:
"В этой комнате, я начала с планирования и разделения комнаты на зоны, и благодаря этому комната выглядит просторнее. Зонировать можно с помощью разных цветов на стенах. Место учёбы выдержано в более светлых тонах, а зона отдыха в тёмных, а в месте хранения вещей появились яркие акценты".
Комната, как личное пространство
Дизайнер выбрала кушетку, которая подходит для небольших комнат – и поспать и посидеть. Текстиль играет важную роль в комнате, дайте возможность вашим подросткам самостоятельно выбрать себе постельное бельё, пусть в их комнате главенствует их вкус. Светонепроницаемые гардины и жалюзи создают уютную атмосферу в комнате. Ковёр и декоративные подушки делают комнату ещё комфортнее.
Если в комнате проживают несколько человек, необходимо создать личное пространство, разделив комнату, стеллажом или гардиной. Полог над кроватью тоже может помочь создать уединение. Во избежание делёжки и ссор, комнату можно разделить по цветам, не только на стенах, но и в элементах мебели.
Крутой порядок в комнате
Подросткам необходимо помочь выражать себя: открытые и закрытые полки в комнате помогут ребёнку расставить личные вещи по собственному вкусу и усмотрению. Вместительные ящики – это хорошо, но стоит использовать специальные вставки, например ящик с отделениями STUK всего за пару евро, с ними соблюдать порядок будет проще.
Подростки порой уже выше родителей, поэтому практичнее будет ставить высокие шкафы до потолка. На вешалке можно расположить любимые наряды.
"Небольшие детали, например зеркало, дополняют комнату и делают её более личной, и не стоит забывать, что зеркало визуально расширяет пространство",
- говорит дизайнер.
Учиться - веселиться
"Письменный стол не только для учёбы, за ним можно и посидеть в интернете и заняться любимыми увлечениями. В этой комнате я поставила два стола с регулируемой высотой. Стол расположился напротив окна – это позволит использовать дневной свет по максимуму, и солнце не будет отсвечивать в экране компьютера", - делится Иева.
Для того, чтобы освободить стол, стена превратилась в одну большую доску для записей – пегборд SKÅDIS, пара полок, контейнеров и крючков помогут сохранять порядок на столе. Закрытые ящики под столом и полки поддержат порядок в школьных тетрадях, при этом не забывайте использовать органайзеры, которые заметно облегчат жизнь школьнику и студенту.
В комнате необходимо использовать несколько светильников, помимо стандартной люстры на потолке, хорошая рабочая лампа на письменном столе – обязательный атрибут для удобной работы. Для современных подростков гаджеты очень важны, необходимо продумать место в комнате и для них. В качестве предметов интерьера воспользуйтесь LED гирляндами, которые отлично создают уют и уединённую атмосферу. Дизайнер напоминает, что не стоит забывать, что к подросшему ребёнку могут заходить гости – поэтому советуем добавить легкие и удобные сиденья, мягкий ковёр и подушки – и для гостей всё готово.
Постоянная переменная
Общий интерьер комнаты подростка может быть подвержен текущим увлечениям и хобби – это идеальное место для экспериментов. Яркие цвета, асимметричные и графические узоры, тёмные оттенки – всё что притягивает внимание. Дизайнер советует экономить – минимализм, многофункциональные решения и продуманная мебель, которую можно дополнять – в этом помогут. Дети растут очень быстро, и вкус у них меняется стремительно, поэтому стоит обновлять комнату так, чтобы в последствии вам не нужно было вкладываться в большой ремонт, лишь пара новых аксессуаров уже помогут изменить стиль в комнате.
Галерея: Преображение комнаты
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