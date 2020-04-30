Советы дизайнера – из детской в комнату для подростка

Дизайнер делится советами, как детскую трансформировать в комнату для подростка.

"Комната для подростка не просто место для сна – это место независимости и место где расцветает подростковая индивидуальность. Иметь пространство, которое можно назвать своим очень важно для развития самостоятельности, опрос IKEA показал, что 66% латвийцев хотят иметь возможность закрыться в комнате и побыть наедине с собой", - рассказывает дизайнер Иева Бука. Она отмечает, что важно не количество квадратных метров, а ощущение своего пространства, где можно себя выражать.

Решения для хранения вещей в таких комнатах должны быть многофункциональными, и подстраиваться под обстоятельства. Минимализм, эргономика и регулируемая мебель: кровать с регулируемой длиной, стол с меняющейся высотой, шкафы и шкафчики, которые легко дополнять новыми модулями.

На примере перевоплощения в комнате для подростка, дизайнер делится советами:

ФОТО: Пресс-фото

"В этой комнате, я начала с планирования и разделения комнаты на зоны, и благодаря этому комната выглядит просторнее. Зонировать можно с помощью разных цветов на стенах. Место учёбы выдержано в более светлых тонах, а зона отдыха в тёмных, а в месте хранения вещей появились яркие акценты".

ФОТО: Пресс-фото

Комната, как личное пространство

Дизайнер выбрала кушетку, которая подходит для небольших комнат – и поспать и посидеть. Текстиль играет важную роль в комнате, дайте возможность вашим подросткам самостоятельно выбрать себе постельное бельё, пусть в их комнате главенствует их вкус. Светонепроницаемые гардины и жалюзи создают уютную атмосферу в комнате. Ковёр и декоративные подушки делают комнату ещё комфортнее.

ФОТО: Пресс-фото

Если в комнате проживают несколько человек, необходимо создать личное пространство, разделив комнату, стеллажом или гардиной. Полог над кроватью тоже может помочь создать уединение. Во избежание делёжки и ссор, комнату можно разделить по цветам, не только на стенах, но и в элементах мебели.

Крутой порядок в комнате

Подросткам необходимо помочь выражать себя: открытые и закрытые полки в комнате помогут ребёнку расставить личные вещи по собственному вкусу и усмотрению. Вместительные ящики – это хорошо, но стоит использовать специальные вставки, например ящик с отделениями STUK всего за пару евро, с ними соблюдать порядок будет проще.

ФОТО: Пресс-фото

Подростки порой уже выше родителей, поэтому практичнее будет ставить высокие шкафы до потолка. На вешалке можно расположить любимые наряды.

"Небольшие детали, например зеркало, дополняют комнату и делают её более личной, и не стоит забывать, что зеркало визуально расширяет пространство",

- говорит дизайнер.

ФОТО: Пресс-фото

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