"Спасибо за жизнь". Кристине Мисане опубликовала видео с благодарностью

"Я хочу поблагодарить всех, кто был с моей семьей, кто молился и думал о моей жизни и поддерживал", - сказала Мисане. Она выразила благодарность все латвийскому народу и государству в том числе. Мисане выразила благодарность президенту Латвии, его канцелярии и МИДу.

"Без вас всех я бы не жила", - сказала она.

Ранее сообщалось, что в начале марта Мисане была конвоирована в Латвию из Дании, которая намеревалась выдать ее под суд в ЮАР, где Кристине грозило 15 лет тюрьмы за похищение собственных детей. В Латвии Мисане полтора месяца провела в тюрьме, после чего была освобождена.

Кристине Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином Южно-Африканской Республики (ЮАР), и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения. По утверждениям Мисане, он жестоко обращался с ней, дочкой и старшим сыном.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию. В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.

В ЮАР за похищение детей, несмотря на то, что "это было сделано с целью спасти их от насилия", Мисане грозило 15 лет тюремного заключения.

прокуратура Латвии после получения новых доказательств выдала европейский ордер на арест Мисане и направила компетентному учреждению Дании требование выдать женщину Латвии, где она признана подозреваемой в уклонении от решения суда об опеке, уходе и праве общения с ребенком, подделке документа и использовании поддельного документа, а также в незаконных действиях с финансовыми инструментами и платежными средствами.