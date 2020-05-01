Для более экологичного образа жизни: 5 привычек, которые полезны климату и окружающей среде

Компании также показывают на своем примере внедрение новых и экологически безопасных привычек; Samsung рассказывает о том, как каждый из нас может помочь сократить загрязнение окружающей среды.

Используй устройства для экономии электроэнергии

Экономия электроэнергии — это один из самых простых и обычно забытых в повседневной жизни х способов сокращения выбросов углекислого газа (CO2) в домашнем хозяйстве, который является самым непосредственным фактором изменений климата. Электрические устройства в подключенном состоянии также потребляют энергию в режиме ожидания, о чем свидетельствуют мигающие лампочки, например, на смартфоне или зарядном устройстве компьютера. Отключай Интернет и телевидение на ночь или когда находишься вдали от дома, поскольку именно роутеры и декодеры являются одними из самых активных потребителей электроэнергии.

Кроме того, почти все устройства предлагают возможность включения режима энергосбережения — Samsung предлагает такую ​​функцию не только в мобильных телефонах, но и в часах и телевизорах. Прежде чем купить какой-либо новый электрический прибор, убедись, что можешь использовать его экономно и без вреда для окружающей среды, что можно легко определить по метке, разделенной на 7-буквенную систему от A до G, где A обозначает самый эффективный, а G — самый вредный для экологии.

Второй самый быстрый и удобный способ ежедневного снижения энергопотребления — это заменить простые лампочки на светодиодные, которые потребляют столько же электроэнергии за пять часов, сколько обычная лампа за час. Кроме того, светодиодные лампы имеют различную конструкцию и регулируемую яркость, что позволяет настраивать освещение в соответствии с индивидуальными потребностями каждого.

Сначала планируй, затем покупай

В наше время еда — это нечто больше, чем просто удовлетворение основных потребностей, она также часто выполняет социальную функцию — наслаждение едой вместе с семьей и друзьями создает чувство общности и радости. Поэтому удивительно, что более 130 кг продуктов, что эквивалентно 230 евро на одно латвийское домохозяйство, оказывается в мусорнике, а не на тарелке. Наряду с продуктами питания отбрасываются большие объемы водных, земельных и энергетических ресурсов, которые расходуются на выращивание, производство, снабжение и торговлю.

В результате пищевые отходы оставляют следы как в окружающей среде, так и в кошельке, но это можно изменить, введя новый ритуал — сначала составь план питания, затем создай список покупок и только потом отправляйся в магазин. Важно соблюдать последовательность действий, так как это единственный способ избежать спонтанных и ненужных покупок.