Для более экологичного образа жизни: 5 привычек, которые полезны климату и окружающей среде

Пандемия неожиданно изменила нормальный ежедневный ритм многих, полностью или частично остановив работу различных заводов и пассажирских перевозок, способствуя снижению загрязнения воздуха.
Компании также показывают на своем примере внедрение новых и экологически безопасных привычек; Samsung рассказывает о том, как каждый из нас может помочь сократить загрязнение окружающей среды.
Используй устройства для экономии электроэнергии
Экономия электроэнергии — это один из самых простых и обычно забытых в повседневной жизни х способов сокращения выбросов углекислого газа (CO2) в домашнем хозяйстве, который является самым непосредственным фактором изменений климата. Электрические устройства в подключенном состоянии также потребляют энергию в режиме ожидания, о чем свидетельствуют мигающие лампочки, например, на смартфоне или зарядном устройстве компьютера. Отключай Интернет и телевидение на ночь или когда находишься вдали от дома, поскольку именно роутеры и декодеры являются одними из самых активных потребителей электроэнергии.
Кроме того, почти все устройства предлагают возможность включения режима энергосбережения — Samsung предлагает такую функцию не только в мобильных телефонах, но и в часах и телевизорах. Прежде чем купить какой-либо новый электрический прибор, убедись, что можешь использовать его экономно и без вреда для окружающей среды, что можно легко определить по метке, разделенной на 7-буквенную систему от A до G, где A обозначает самый эффективный, а G — самый вредный для экологии.
Второй самый быстрый и удобный способ ежедневного снижения энергопотребления — это заменить простые лампочки на светодиодные, которые потребляют столько же электроэнергии за пять часов, сколько обычная лампа за час. Кроме того, светодиодные лампы имеют различную конструкцию и регулируемую яркость, что позволяет настраивать освещение в соответствии с индивидуальными потребностями каждого.
Сначала планируй, затем покупай
В наше время еда — это нечто больше, чем просто удовлетворение основных потребностей, она также часто выполняет социальную функцию — наслаждение едой вместе с семьей и друзьями создает чувство общности и радости. Поэтому удивительно, что более 130 кг продуктов, что эквивалентно 230 евро на одно латвийское домохозяйство, оказывается в мусорнике, а не на тарелке. Наряду с продуктами питания отбрасываются большие объемы водных, земельных и энергетических ресурсов, которые расходуются на выращивание, производство, снабжение и торговлю.
В результате пищевые отходы оставляют следы как в окружающей среде, так и в кошельке, но это можно изменить, введя новый ритуал — сначала составь план питания, затем создай список покупок и только потом отправляйся в магазин. Важно соблюдать последовательность действий, так как это единственный способ избежать спонтанных и ненужных покупок.
Приобретенные продукты рассчитаны на максимально длительный срок — здесь можно использовать современные технологии, такие как зона Cool select Plus, встроенная в некоторые холодильники Samsung, — можно установить разные температурные режимы для отдельных продуктов и хранить продукты при оптимальной температуре. Если в конце недели, однако, есть остатки, такие как подвявшие фрукты или овощи, прежде чем выбрасывать их, рассмотри рецепты, как превратить оставшуюся еду во вкусное блюдо.
Подари вещам вторую жизнь
Как и в случае с едой, не спеши выбрасывать изношенные вещи, будь то одежда, книги или техника — почти для каждой вещи, которая не представляет опасности для здоровья, можно найти второй шанс с множеством пунктов передачи или пожертвования для одежды и других предметов повседневного спроса. Не стесняйся сдавать даже самые изношенные предметы, даже если они не подходят для использования другими, тогда они могут служить ценным сырьем для производства новых продуктов. Поинтересуйся в своих любимых магазинах, можно ли получить скидку на покупку нового товара при сдаче старых вещей. Компания также предлагает своим клиентам эту возможность, показывая пример того, как эффективно использовать свои ресурсы для утилизации ненужных устройств для нового производства — только в прошлом году отсортировали и переработали 2 миллиарда килограммов электронных отходов.
Начни сортировать
Оценивается, что один житель Латвии производит 433 килограмма отходов в год, из которых 70% перерабатывается, мы только должны начать сортировку — чем больше отходов сортируется, тем меньше отходов накапливается на свалках. Если сортировочные контейнеры недоступны рядом с местом проживания, карта с ближайшим из них доступна в Интернете. Это также хороший способ познакомиться с соседями и обслуживающими компаниями, так как сортировка всем вместе уменьшит стоимость обращения с отходами.
Кроме того, отсортированные отходы чаще всего используются для дальнейшей переработки, например, Samsung в сотрудничестве с датской текстильной компанией Kvadrat может изготовить две защитные крышки из одной пластиковой бутылки объемом 500 мл для новых смартфонов серии Galaxy S20.
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