138 человек - "за", один - воздержался. Что произошло 4 мая в 19:20

Факт первый

Корни событий 4 мая ведут к 1989 году, когда народное движение Атмоды "Народный фронт" начало борьбу за полное возобновление государственной независимости.

Фрагмент первой страницы резолюции 9 октября 1988 года о создании Народного фронта с подписями лидеров ФОТО: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

Народный фронт Латвии был основан 8 октября 1988 года, как всенародное движение в поддержку Перестройки на территории Латвийской ССР.

Факт второй

Проект Декларации о государственной независимости Латвии готовила специальная рабочая группа Народного фронта Латвии. 22 марта 1990 года в квартире депутата Роланда Рикарда состоялось собрание, в ходе которого удалось создать наработки, ставшие "скелетом" декларации.

Записи и заметки Эгила Левится о возможных сценариях развития Латвии, 18 марта 1990 года ФОТО: Valsts kanceleja, 2017

Одним из руководителей группы был Роман Апситис — доцент юридического факультета Латвийского университета, специалиста по вопросам международного права.

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Позже, в период с 1994 по 1995 годы, Апситис являлся министром юстиции, с 1996 по 2007 годы был судьёй Конституционного суда, а в период с 2007 по 2011 годы занимал должность омбудсмена.

Факт третий

Первое заседание Верховного Совета состоялось 3 мая 1990 года, в ходе которого решались организационные вопросы. Источники тех лет сообщают о попытках оппозиции тянуть время.

На заседании 4 мая разгорелись бурные дискуссии. Стенография заседания свидетельствует о том, что председателю заседания Анатолию Горубнову приходилось перебивать спикеров, потому что многие из них выступали с чрезмерно длинными обращениями.

Голосование завершилось в 19:20. Депутаты получили большую поддержку народа в виде оваций возле здания Сейма. Множество людей наблюдало за происходящим с экранов телевизоров.

Факт четвертый

4 мая 1990 года Декларацию о независимости принял Верховный Совет СССР, в составе которого был 201 депутат. При необходимом большинстве в 134 голоса в поддержку Декларации высказались 138 человек, 1 воздержался, остальные не голосовали.

Вместе с провозглашением независимости страны, Латвия вернула официальное название "Латвийская республика", а также важные статьи Сатверсме, принятые в 1922 году.

Видео: Принятие Декларации о восстановлении независимости Латвийской республики

Депутаты, которые в 1990 году проголосовали за восстановление независимости Латвии, сегодня состоят в организации "Клуб декларации 4 мая".

Факт пятый

Коммунистическая партия Латвии осудила принятие декларации, предложив созвать референдум. Однако он не был созван, поскольку Латвия вошла в состав СССР также без проведения референдума.

Проект Декларации о независимости (версия на 9 апреля 1990 года) с заметками депутата Талавса Юндзиса ФОТО: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

По данным Верховного Совета, за 24 дня после принятия Декларации было получено 646 тыс. 726 писем и телеграмм от жителей Латвии с поддержкой, и только 8 тыс. 993 человека Декларацию осудили.

Видео: 4 мая 1990 года