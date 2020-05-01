Безлюдная Венеция и тихий Таймс-сквер. Подборка с видеокамер для путешествий "сидя на диване"

Недавно мы публиковали подборку с видеокамер со всей планеты - Лас-Вегас и Альпы "не выходя из дома". Понравилось? Если да, то смотрите еще одну - вы когда-нибудь заглядывали в кратер вулкана или видели Венецию совершенно пустой? Или Таймс-сквер без толкучки? Поехали!

1. Кормушка для птиц в кратере вулкана

Панама. Вулкан. Камера в кратере. Круто?

2. Домик для пингвинчиков

Вам нравятся пингвины? Тогда включайте камеру и любуйтесь! Канзас-Сити, США.

3. Венеция без туристов

Один из четырех мостов через венецианский Гранд-канал. Это самый первый, самый древний и самый известный мост. Первая переправа на этом месте была уже в 1181 году. Нынешний мост построен в 1591-м. Он видел многое - две эпидемии чумы, толпы торговцев, туристов. А сейчас по нему часами никто не ходит. И под ним тоже - даже лодочное сообщение в Венеции остановилось.

4. Искусственный коралловый риф

Несмотря на то, что он не настоящий - создан по образу и подобию кораллового рифа у берегов Палау (Тихий океан), там 1000 рыбок и других морских обитателей. Очень хорошо расслабляет такая картинка!

5. Таймс-сквер, Нью-Йорк

Одна из самых оживленных улиц мира сейчас опустела. Непривычное зрелище.

6. В ожидании извержения

В этом году филиппинский вулкан Тааль всех перепугал - активизировался, вроде бы как собирался устроить извержение, но вовремя передумал. Людей, правда, успели эвакуировать. Какие планы у вулканов этим вечером? Посмотреть можно не только на Тааль, но и на Этну, Сакурадзиму, Йеллоустоун, Попокатепетль, Поас, Ключевскую сопку и многие другие - в разных уголках земли.