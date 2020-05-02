Врезался в дерево, машина загорелась: на шоссе Бауска-Айзкраукле погиб водитель

В пятницу, 1 мая, в 8.00 в волости Вецсаулес на 5,8 километре шоссе P87 Бауска - Айзкраукле водитель Honda Civic, личность которого еще не установлена, потерпел аварию.

Автомобиль съехал с шоссе и врезался в дерево.

В результате ДТП автомобиль загорелся. Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

Всего за прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях на территории Латвии пострадали 16 человек. В пятницу в Латвии было зарегистрировано 84 ДТП, в 14 из которых пострадали люди.

В Рижском регионе произошло 40 аварий, в Латгале - 17, в Земгале - 14, в Курземе - семь, а в Видземе - шесть.

За прошедшие 24 часа было составлено 584 протокола о нарушениях правил дорожного движения.