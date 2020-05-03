Видео ⟩ "Как будто сейчас снято": Выпуск "Городка" про карантин собрал свыше 2 миллионов просмотров

Серия юмористической программы "Городок" под названием "Карантин... ехать нельзя" (с участием Юрия Стоянова и Ильи Олейникова) была снята в 2000-х. Выпуск вновь стал популярным и собрал уже 2,2 миллиона просмотров на YouTube.
На видео один из поселков в России закрыт на карантин в связи с эпидемией гриппа. В роли сотрудника ДПС выступает Илья Олейников. Он не пропускает в населенный пункт героя Юрия Стоянова, который видит, что автомобили класса "люкс" проезжают свободно. Стоянов интересуется у Олейникова, почему им можно, а ему - нет. На что получает довольно остроумный ответ.
Видео: Серия "Карантин... ехать нельзя"
Также на YouTube получил популярность выпуск "Городка" про изготовление и продажу масок во время эпидемии. Количество посмотревших уже превысило 1 миллион.
Стоит сказать, что люди в комментариях шокированы и не верят, что программа снята десять лет назад.
"Как будто сейчас снято, а не тогда", "Американцы: "Это уже было в "Симпсонах". Русские: "Это уже было в "Городке"", "Шикарная фраза: "На эпидемии можно заработать", "Этому сюжету более 10 лет, а ситуация не изменилась", - писали в комментариях.
Видео: Серия "Будем шить маски"
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