Дарта Даневича ответила на вопрос об отношениях с Кайминьшем

Говорила она весьма уклончиво:

"Мой ответ будет таким - во-первых, прошло всего пару дней с тех пор, как он на свободе после Covid-19, но он и мой коллега со времён Национального театра, кстати.

Мы с господином Кайминьшем встречались по глубоко политическим причинам. Чтобы обсудить наши политические стратегии. Так как я, возможно, обдумываю..." - сказала актриса, не закончив начатое предложение.

После этого она мысль продолжила:

"Итак, мой официальный ответ таков, что мы с господином Кайминьшем обсуждали вопросы политического характера о возможностях баллотироваться на следующих выборах", - пояснила Дарта.

На вопрос, целовались ли они, Даневича начала смеяться и ответила, что более подробно свою личную жизнь комментировать не будет, в то же время отметив, что никогда не знаешь, как могут закрутиться отношения.

Конкретного ответа, состоят ли они с Кайминьшем в романтических отношениях, Дарта не дала. Но она подтвердила, что разошлась с актёром Никлавсом Курпниексом, так как у них "не совпадали взгляды".