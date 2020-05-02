Дарта Даневича ответила на вопрос об отношениях с Кайминьшем

Недавно в СМИ появились слухи о новом романе депутата Сейма Артуса Кайминьша. Издание Kas Jauns поведало о романтических отношениях политика с актрисой театра "Дайлес" Дартой Даневичей. В новом выпуске YouTube-шоу Pāļa bazars девушка прокомментировала эти предположения.
Говорила она весьма уклончиво:
"Мой ответ будет таким - во-первых, прошло всего пару дней с тех пор, как он на свободе после Covid-19, но он и мой коллега со времён Национального театра, кстати.
Мы с господином Кайминьшем встречались по глубоко политическим причинам. Чтобы обсудить наши политические стратегии. Так как я, возможно, обдумываю..." - сказала актриса, не закончив начатое предложение.
После этого она мысль продолжила:
"Итак, мой официальный ответ таков, что мы с господином Кайминьшем обсуждали вопросы политического характера о возможностях баллотироваться на следующих выборах", - пояснила Дарта.
На вопрос, целовались ли они, Даневича начала смеяться и ответила, что более подробно свою личную жизнь комментировать не будет, в то же время отметив, что никогда не знаешь, как могут закрутиться отношения.
Конкретного ответа, состоят ли они с Кайминьшем в романтических отношениях, Дарта не дала. Но она подтвердила, что разошлась с актёром Никлавсом Курпниексом, так как у них "не совпадали взгляды".
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