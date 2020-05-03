Из Латвии запретили вывозить важные для лечения Covid-19 лекарства

Не только лекарства, но даже продукты питания, которые вводят пациенту, который сам не может поесть, находятся в запасах, которые сейчас в больницах занимают как склады лекарств, так и кабинеты врачей и сестер. В связи с пандемией Covid-19 созданы основательные запасы для специфического лечения.

"Спасибо всем за социальное дистанцирование, так как оно защитило нас от чрезмерного наплыва пациентов и позволило подготовиться. Запасы достаточны и мы абсолютно точно справимся, если все будут понятливыми",

- сказал руководитель Клиники токсикологии Олег Шуба.

Сейчас хватает противовирусных медикаментов и других лекарств, необходимых для лечения инфекций и созданных ими осложнений.

"С момента введения ограничений были задержки в поставках, в том числе и антибиотиков. В течение двух недель поставки возобновились. И сейчас все в порядке",

- рассказал Шуба.

Кроме того, на государственном уровне принято решение, запрещающее отдавать важные для нас медикаменты другим странам.

"Превентивно создан список лекарств, которые запрещено экспортировать. Это для латвийского рынка, так как важнее обеспечить их нашим пациентам", - пояснил Шуба.

Сказать, на какой срок хватит этих запасов, Госагествто лекарств не может, однако указывает, что проблем быть не должно.

"Мы подсчитали, что для довольно большого числа людей хватит",

- сказал заместитель руководителя отдела по распространению информации Госагентства лекарств Сергей Акулич.

Кроме того, больше нет проблем и с границами, которые в начале пандемии были закрыты для перевозок.

"В Латвию непрерывно ввозятся лекарства. При нынешнем потоке мы можем обеспечить своими резервами лечение пациентов",

- указал руководитель Клиники токсикологии.

Нужно напомнить, что пациенты, которые болеют новым коронавирусом в тяжелой форме, находятся в больнице до нескольких недель.