Вайра Вике-Фрейберга и Covid-19: вместо перелетов и речей - работы в саду

Так же, как и другие жители Латвии, экс-президент проводит это время дома - в сельской местности под Кулдигой. Как рассказала Вике-Фрейберга, сама она "не может жаловаться", однако переживает за других.

"У меня, конечно, болит сердце по поводу всех несчастий, которые переживают другие, но для меня это стало передышкой от непрерывных международных путешествий, речей, выступлений, переговоров, заседаний и так далее",

- сказала экс-президент.

Сейчас она продолжает связываться с людьми удаленно, однако ей нравится, что не нужно путешествовать.

"Нет такого, что я спокойно живу, но у меня отпали эти поездки. И вообще - планете идет только на пользу, что отменились авиаперелеты. Я экономлю это время в пути, которое делает меня уставшей",

- сказала экс-президент, добавив, что "контакт тот же самый".

Также она рассказала, что проводит это время, занимаясь садовыми работами и обустраивая зимний сад.

Смотрите интервью Вайры Вике-Фрейберги на латышском языке: