Мошенники с помощью расчетной системы Latvijas pasts набрали быстрых кредитов на тысячи евро

Без банковского счета невозможно взять и быстрый кредит. Однако группе мошенников с помощью тонкой схемы удалось эту проблему обойти. Преступники нашли дыру в налоговой системе Латвии, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

Самым слабым звеном оказалось предприятие Latvijas pasts. В почтовой расчетной системе мошенники открыли счета на поддельные документы и взяли в компаниях быстрых кредитов и лизинговых фирмах кредиты.

Займы повешены на людей, которые о сделках ничего не знают, а сейчас вынуждены бороться с фирмами быстрых кредитов.

Передача приводит пример Айвара, который занимается поставкой запчастей уже 15 лет. У него и его предприятия хорошая финансовая репутация и не было необходимости брать в долг, да и налоги платились вовремя.

Однако в январе Айвар неожиданно попал в черные списки должников быстрых кредитов, несмотря на то, что кредиты не брал.

"Я узнал об этом в январе, заглянув в воскресенье в почтовый ящик по месту жительства. Это было напоминание Moneza о просрочке по платежам. Можно сказать, что это был шок, так как я никогда в осознанной жизни, если можно так выразиться, не обращался к кредиторам такого вида, чтобы получить деньги или средства. Да, я сотрудничаю с престижными банками".

Предприниматель узнал, что задержка по платежам составляет более месяца, а долг - 5000 евро. Айвар подал заявление в Госполицию, которая начала уголовный процесс.

Следователи посоветовали ему пойти в почтовое отделение и попросить распечатку почтовой расчетной системы.

Он взял распечатку, в которой были видны неполные 12 тысяч евро, которые пришли и ушли. "Я удивился - 12 тысяч были сняты за два дня наличными. Разве это не много?" - вспоминает бизнесмен.

Деньги были сняты за несколько раз в течение двух дней в разных почтовых отделениях. Были сняты 500 евро, 2000 евро и несколько раз по 3000 евро. На почте предприниматель узнал, что кто-то открыл счет на его имя, используя личные данные ID-карты.

Однако, по словам Айвара, в этой ID-карте другой номер, другое лицо, указан другой адрес. Совпадают только имя, фамилия и персональный код.

Как рассказал председатель правления Latvijas pasts Марцис Вилцанс, на той ID-карте не было видимых визуальных отличий от любой другой ID-карты. "Фактически, все данные на этой карте были правильными, за исключением одного момента. Если бы это была моя карта, то там была бы не моя фотография, а человека, который ее показал. И в управлении по делам гражданства и миграции нам признали, что мы такие изменения идентифицировать бы не смогли", - отметил он.

В отделениях почты документы проверяют в регистре недействительных документов, чтобы счет не могли открыть с помощью ворованных или утерянных удостоверений личности. Однако этот инструмент не работает, если показывают поддельный документ.

Из регистра приходит тот же ответ - такой документ не зарегистрирован в базе данных недействительных документов.

Latvijas pasts использует этот регистр, однако предприятию доступен и регистр действующих документов Управления по делам гражданства и миграции. Там можно получить полную информацию о документах. С фотографией. Однако это стоит денег.

Мошенников удалось задержать благодаря работникам почты. Когда предприятие поняли, что его обманывают, было решено поймать преступников в ловушку.

Задача не была легкой, так как у предприятия около 300 отделений, а мошенники совершали сделки по всей Латвии.

"Мы сами начали искать эти вещи, мы сами установили человека с видеокамер, как он выглядит, мы сами это фото переслали всем остальным отделениям почты и благодаря такой проактивной и самоотверженной работе они действительно обнаружили этого человека и оперативно передали информацию полиции, чтобы она смогла его задержать", - рассказал Вилцанс.

Сейчас полиция задержала несколько человек. Некоторые из них ранее уже были судимы. Один находится за решеткой. Следствие находится в начальной стадии, поэтому полиция более подробную информацию не раскрывает.