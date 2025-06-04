Госканцелярия отвергла обвинения Госконтроля о премии чиновнице Степановой

Как пояснили в Госканцелярии, госслужащие ежегодно проходят оценку, в рамках которой проверяется достижение поставленных целей и результаты их работы. По итогам такой оценки и при наличии соответствующих финансовых средств учреждение может выплатить сотруднику премию, но не чаще одного раза в календарный год.

Руководители учреждений, каковой была и Степанова, оцениваются не реже одного раза в два года. Премия по итогам такой оценки также может выплачиваться один раз в календарный год. Из-за специфики периода оценки руководитель учреждения может на основании одной оценки получать премию два года подряд, что предусмотрено постановлением Кабинета министров.

В комментарии о премии должностному лицу Минсообщения в Госканцелярии уточнили: если оценочный период был с 6 августа 2020 года по 5 августа 2022 года, а премии на основании этой оценки были выплачены 13 марта 2023 года и 8 февраля 2024 года, то они были начислены согласно действующему на тот момент оценочному заключению о выполнении работы.