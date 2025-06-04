Госканцелярия отвергла обвинения Госконтроля о премии чиновнице Степановой

Премия бывшему госсекретарю Министерства сообщения Илонде Степановой, временно отстраненной от должности на время дисциплинарного расследования, была выплачена корректно, заявили в Государственной канцелярии, комментируя заключение Госконтроля о незаконности выплаты.
Как пояснили в Госканцелярии, госслужащие ежегодно проходят оценку, в рамках которой проверяется достижение поставленных целей и результаты их работы. По итогам такой оценки и при наличии соответствующих финансовых средств учреждение может выплатить сотруднику премию, но не чаще одного раза в календарный год.
Руководители учреждений, каковой была и Степанова, оцениваются не реже одного раза в два года. Премия по итогам такой оценки также может выплачиваться один раз в календарный год. Из-за специфики периода оценки руководитель учреждения может на основании одной оценки получать премию два года подряд, что предусмотрено постановлением Кабинета министров.
В комментарии о премии должностному лицу Минсообщения в Госканцелярии уточнили: если оценочный период был с 6 августа 2020 года по 5 августа 2022 года, а премии на основании этой оценки были выплачены 13 марта 2023 года и 8 февраля 2024 года, то они были начислены согласно действующему на тот момент оценочному заключению о выполнении работы.
Как отметили в Госканцелярии, нормативные акты не запрещают выплачивать премию за предыдущий период оценки сотруднику, в отношении которого заведено дисциплинарное дело.
При этом в ведомстве подчеркнули, что каждый случай выплаты премии необходимо оценивать отдельно.
Ранее сообщалось, что Степановой премия в размере 4913 евро была выплачена в феврале прошлого года, когда она была временно отстранена от выполнения служебных обязанностей на период дисциплинарного расследования. Госконтроль полагает, что выплата премии отстраненному чиновнику не соответствует законодательству.
Ревизоры считают, что такие действия противоречат Закону о дисциплинарной ответственности государственных гражданских служащих, согласно которому отстранённому должностному лицу сохраняется только месячная зарплата и социальные гарантии. По мнению Госконтроля, в этом случае правильнее было бы принимать решение о назначении премии уже после завершения дисциплинарного расследования и оглашения его результатов.
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