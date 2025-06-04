Трамп: Путин обещает ответить на удары Украины по российским аэродромам

Трамп и Путин обсудили удары Украины по российским аэродромам, а также "другие атаки", которые совершили обе стороны.

"Это был хороший разговор, но не такой, который приведет к немедленному миру", - заявил Трамп.

Американский лидер добавил, что Путин подчеркнул намерение ответить на недавние удары по российским аэродромам.

Кроме того, президенты США и России обсудили вопрос ядерного оружия Ирана.

"Мы также говорили об Иране, и о том, что у Ирана заканчивается время на принятие решения по ядерному оружию. Это решение необходимо принять быстро", - добавил Трамп.