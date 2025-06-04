Депутаты Сейма нарушают закон: оружие, превышение скорости и незаконная вырубка деревьев

Согласно отчету о совершенных депутатами административных нарушениях, Раймонд Бергманис ("Объединенный список") оштрафован за незаконную вырубку или повреждение деревьев.

Светлана Чулкова ("Стабильности!"), Давис Мартиньш Даугавиетис ("Новое Единство"), Виестурс Зариньш ("Новое Единство") и Марис Кучинскис ("Объединенный список") нарушили правила дорожного движения, превысив разрешенную скорость в разной степени. Инесе Калниня ("Новое Единство") получила штраф за движение без включенных фар в темное время суток.

В свою очередь, Валдис Масловскис (Союз зеленых и крестьян, СЗК) не только превысил разрешенную скорость и получил штраф, но и лишился прав на управление транспортом на три месяца, что говорит о серьезности нарушения.

Депутаты оппозиции Райвис Дзинтарс ("Национальное объединение") и Эдвард Смилтенс ("Объединенный список") нарушили правила оборота оружия.