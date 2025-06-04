Депутаты Сейма нарушают закон: оружие, превышение скорости и незаконная вырубка деревьев

С начала года, в период с 7 января по 27 апреля, несколько депутатов Сейма были оштрафованы за превышение скорости, а двум оппозиционным парламентариям назначены штрафы за нарушение закона об обороте оружия, узнало агентство LETA в парламентской Комиссии по мандатам, этике и заявлениям.
Согласно отчету о совершенных депутатами административных нарушениях, Раймонд Бергманис ("Объединенный список") оштрафован за незаконную вырубку или повреждение деревьев.
Светлана Чулкова ("Стабильности!"), Давис Мартиньш Даугавиетис ("Новое Единство"), Виестурс Зариньш ("Новое Единство") и Марис Кучинскис ("Объединенный список") нарушили правила дорожного движения, превысив разрешенную скорость в разной степени. Инесе Калниня ("Новое Единство") получила штраф за движение без включенных фар в темное время суток.
В свою очередь, Валдис Масловскис (Союз зеленых и крестьян, СЗК) не только превысил разрешенную скорость и получил штраф, но и лишился прав на управление транспортом на три месяца, что говорит о серьезности нарушения.
Депутаты оппозиции Райвис Дзинтарс ("Национальное объединение") и Эдвард Смилтенс ("Объединенный список") нарушили правила оборота оружия.
Дзинтарс привлечен к административной ответственности по третьей части 98-й статьи Закона об обороте оружия, предусматривающей наказание за нарушение правил оборота огнестрельного, салютного или пневматического оружия большой мощности, а также составных частей оружия, глушителей или боеприпасов, совершенное лицом, у которого имеется разрешение на оружие.
Смилтенс же наказан по первой части той же статьи - за нарушение правил оборота газового, сигнального оружия или боеприпасов к ним.
Юрис Яковин (СЗК) получил наказание за нарушение порядка выдачи и аннулирования листков нетрудоспособности. Как уже сообщалось, 13 мая Рижский районный суд признал Яковина и валмиерских адвокатов Эдгара Атлациса и Агнесе Кауце виновными в подделке больничного листа. Яковину и Кауце суд назначил штрафы по 7400 евро, Атлацису - 6660 евро.
Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано. В случае вступления обвинительного приговора в силу депутат потеряет мандат.
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