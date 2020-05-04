Сколько Буров заработал в Рижской думе? Заглядываем в декларацию должностного лица

В декларации 2019 года за прошлый год у бывшего мэра были зарегистрированы сбережения в размере 57 000 евро и долг в 2301 евро, а в декларации за 2019 год у Бурова нет ни сбережений, ни долгов.

В то же время в декларации, поданной в феврале этого года уже после роспуска Рижской думы, сбережения были вновь зарегистрированы в размере 23 000 евро.

В прошлом году за работу в Рижской думе Буров заработал 36 612 евро, что на 3 000 евро больше, чем годом ранее. Почти 14 500 евро он получил за работу в Управлении Рижского Свободного порта. Еще 950 евро он заработал в Рижском международном автовокзале.

За прошедший год Буров совершил две сделки, сумма которых превышает 20 минимальных зарплат, установленных Кабинетом министров. Одна из них была в размере 92 000 евро, другая - почти 32 000 евро.

Годом ранее в декларации отмечалось, что Бурову принадлежат ценные бумаги на сумму 30 728 евро, в этом году такой информации в декларации больше нет.

В декларации не указана и какая-либо собственность, которой владеет Буров. В то же время бывшему мэру принадлежит автомобиль BMW X5 2014 года.